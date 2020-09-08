Kürşat Zabun tutuklandı mı? Markete alışveriş bahanesiyle giderek market sahibi Elif Gültekin'e sözlü tacizde bulunan ve kovulduktan sonra yeniden gelip kadını öldüresiye dövüen Kürşat Zabun'a sosyal medyada tepki gelmeye devam ediyor. Peki Kürşat Zabun tutuklandı mı? İşte detaylar.

KÜRŞAT ZABUN TUTUKLANDI MI?

Twitter'da #KürşatZabunTutuklansın hashtag'i ile paylaşımlar yapılıyor. Kürşat Zabun'a ilişkin bilgi sonrası ve olay ile ilgili bir gelişme yaşandığında haberimiz güncellenecektir...

Muğla Milas'ta güpegündüz yarı çıplak halde girdiği büfenin sahibini taciz ettikten sonra tekme tokat döven yarı çıplak şahıs gözaltı işleminden bir süre sonra serbest bırakıldı. Büfe sahibi 2 çocuk annesi Elif Gültekin (55) şiddetli darpa maruz kaldığı halde serbest bırakılan Kürşat Z. yüzünden dükkanını kapatacağını söyledi. Gültekin, "Beni bugün bu hale getiren insan, 2 gün sonra gidecek bir başkasını öldürecek. Ben bu dükkanı, geçim kaynağımı, bu adilerin yüzünden kapatıyorum" dedi.

Saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre Kürşat Z., alışveriş yapmak için gittiği büfenin işletmecisi Elif Gültekin'e sarkıntılık yapıp, sözlü tacizde bulundu. Bunun üzerine Elif Gültekin, Kürşat Z.'yi dışarı çıkarmak istedi. Ancak Kürşat Z., Gültekin'e tekme- tokat saldırdı. Yere yığılan Gültekin'e tekmeler atmayı sürdüren Kürşat Z. ardından büfeden çıkıp kaçtı. Saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Büfeye gelen başka bir müşterinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, Kürşat Z.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kürşat Z., serbest bırakıldı.

''BEN BURADA ÖLDÜKTEN SONRA MI SAHİP ÇIKACAKLAR?''

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Elif Gültekin, "Eşim 4,5 yıl önce vefat etti. Ben burayı yalnız işletiyorum. Büfede otururken yarı çıplak bir adam geldi. 2 bira 1 de sigara istedi. Verdim sonra sözlü tacize başladı. O sırada bir kadın komşum geldi. Onunla muhabbet ediyorduk. Ondan sonra adamı dışarı çıkarmak için uğraş verdim. Elime aldığım değnekle korkutmak istedim. Orada bacağına bir kez vurdum, korkutmak için. Geldi beni darbetti" dedi.

Saldırganı tanımadığını söyleyen Gültekin, Kürşat Z.'nin serbest bırakılmasını eleştirip, "Adamı 2 saat sonra serbest bırakacaklar. Ben burada öldükten sonra mı sahip çıkacaklar. Beni bugün bu hale getiren insan, 2 gün sonra gidecek bir başkasını öldürecek. Ben bu dükkanı, geçim kaynağımı, bu adilerin yüzünden kapatıyorum. Can güvenliğim olmadığı için dükkanı kapatıyorum“ dedi.