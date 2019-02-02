Kursiyerler sertifikalarına kavuştu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından "yabancılara Türkçe öğretimi" konusunda kursiyerlere 2 haftalık eğitim verildi. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar, düzenlenen tören ile sertifikalarına kavuştu.

21 Ocak'ta başlayan ve bu sene ESOGÜ TÖMER tarafından 3'üncüsü düzenlenen eğitime yaklaşık 120 kursiyer katıldı. 2 hafta boyunca 80 saatlik derslerini başarıyla tamamlayan katılımcılar için bir sertifika töreni düzenlendi. Kokteyl ile başlayan etkinlikte açılış konuşmaları yapılırken, daha sonra katılımcılara sertifikaları verildi.

"Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda ihtiyaç var"

Düzenlenen program ile ilgili görüşlerini paylaşan ESOGÜ TÖMER Müdürü Prof. Dr. Ferruh Ağca, "Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifikası" programının bu yıl yoğun talep üzerine 3'üncü kez düzenlendiğini belirterek, "Daha önceki yıllarda bu programı 2 defa gerçekleştirmiştik ve son 2 yılda yoğun bir katılım olmuştu. Bilhassa Milli Eğitim Bakanlığında çalışan öğretmenler ve çeşitli üniversitelerde dil ve edebiyat bölümlerindeki araştırma ve öğretim görevlilerinden gelen talepler doğrultusunda 3'üncüsünü açmaya karar verdik. Biz bu programa 21 Ocak'ta başladık. 2 hafta boyunca 80 saatlik dersleri tamamladık. Bütün uygulamaları da yaptıktan sonra bugün 120 kursiyerimiz "Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifikası'nı almış oldular. Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda ihtiyaç var. Gerek bölgemizden, gerekse de Balkan ve Avrupa içlerinden, Kafkasya'dan Türkçe öğrenmek için ülkemize gelen çok sayıda öğrenci var. Bu ülkemizde son 5-10 yılda büyümüş bir alan" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA