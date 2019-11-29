Kursiyerlerden ana sınıfı öğrencilerine oyuncak

Adıyaman'ın Sincik ilçe Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan şiş ve tığ örücülüğü kursiyerleri, ördükleri bez oyuncakları ana sınıfı öğrencilerine hediye etti.

Sincik Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan şiş ve tığ örücülüğü kursuna katılan kursiyerler Sincik Atatürk İlkokulunun bünyesinde yeni açılan ana sınıfı öğrencilerine el emeği ile örülen amigurumi sanatından oyuncaklar yaptı.

Yapılan oyuncaklar kursiyerler tarafından öğrencilere tek tek dağıtıldı. Anaokulu öğrencilerine verdikleri oyuncaklardan sonra onların yüzlerindeki gülümsemeyi gören kursiyerler, çok anlamlı ve güzel bir sosyal çalışma yaptıklarını fark ettiklerini söyledi. Şiş ve tığ örücülüğü Usta Öğretici Zeytun Şener, "Bu sene ilçe merkezinde Onur Mahallesinde açmış olduğumuz şiş ve tığ örücülüğü kursu Adıyaman Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir. Kursa katılan kursiyerlerimiz çok becerikli olduklarından çok kısa bir süre zarfında şiş ve tığ örücülüğünün en zor sanatı olan amigurumi sanatından oyuncaklar yapmayı başardılar. Çocukların en sevdiği at, eşek, tavşan, maymun, ayıcıklar, oyuncak insan figürleri yapılmaya başlandı. Halk Eğitim Müdürlüğümüz tarafından desteklenen bu çalışmamız sayesinde üretilen bu oyuncaklar ana sınıfında minik öğrencilere ulaştırıldı. Oyuncakların renkli ve yumuşak olması sağlık açısından zararlı olmaması ve tamamen organik olması bu tür oyuncakların daha çok beğenilmesini sağlamaktadır. Kursiyerlerimiz de bunları yaparken en küçük ilmeğine kadar hatasız güzel çalışmaları yaptıklarını gördüm. Emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Çocuklara verdiğimiz oyuncaklardan sonra onların yüzlerindeki gülümsemeyi görünce ne kadar güzel bir sosyal çalışma yaptığımızı anladık. Bundan sonra Sincik ilçesinde Adıyaman İş Kurumu Müdürlüğü tarafından desteklenecek bir kurs daha açılması durumunda ilçede yer alan tüm anaokulu ve anasınıfı öğrencilerine oyuncak örüp göndermeyi hedeflemekteyiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA