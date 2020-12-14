Kürsüde koronavirüs testi yapan siyasetçinin testi pozitif çıktı! Sosyal medya ikiye bölündü

Avusturya'da sağcı Avusturya Özgürlük Partisi Genel Sekreteri Michael Schnedlitz, devlet tarafından finanse edilen testlerin işe yaramadığı göstermek için konuşması esnasında kendisine COVİD-19 testi yaptı. Hükümetin koronavirüs önlemlerini sert dille eleştiren Schnedlitz, pozitif çıkan testi siyasetçilere gösterdi.