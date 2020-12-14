Kürsüde koronavirüs testi yapan siyasetçinin testi pozitif çıktı! Sosyal medya ikiye bölündü
Avusturya'da sağcı Avusturya Özgürlük Partisi Genel Sekreteri Michael Schnedlitz, devlet tarafından finanse edilen testlerin işe yaramadığı göstermek için konuşması esnasında kendisine COVİD-19 testi yaptı. Hükümetin koronavirüs önlemlerini sert dille eleştiren Schnedlitz, pozitif çıkan testi siyasetçilere gösterdi.
İlk kez yürüyen merdiven gören halkın büyük sınavı!
Yasak Elma 89. bölüm fragmanı yayınlandı | Yıldız Çağatay'dan ayrılıyor mu?
Zihinsel engelli kız çocuğuna taciz! Sosyal medyadan büyük infial yarattı
Yolun karşına geçmek isterken restorana uçtu!
14 Aralık 2020 Pazartesi 10:49
Benzer Videolar