Kurşun Kalem İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kurşun Kalem İmal İşçisi görev tanımı nedir, Kurşun Kalem İmal İşçisi ne iş yapar, Kurşun Kalem İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kurşun Kalem İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kurşun Kalem İmal İşçisi Tanımı;

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Kurşun Kalem İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kurşun Kalem İmal İşçisi Maaşları

Kurşun Kalem İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Kurşun Kalem İmal İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kurşun Kalem İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.45

Meslek Adı :

Kurşun Kalem İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dışı ağaç kaplamalı kurşun kalem imalinde gereken el ve makine işlerinden birini veya birkaçını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kurşun Kalem İmal İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Grafit, porselen çamuru, tebeşir, boya maddesi veya boya ve su gibi maddeleri formülüne göre tartıp karıştırır ve karışımı bir öğütme veya ezme makinesi silindirlerinden geçirmek,

b) Öğütülmüş grafit veya çamur karışımını bir hidrolik çekme makinesine koyar ve makineyi çalıştırarak karışımı basınçla çekme mastarlarından geçirir, kalemin kurşununu yapar,

c) Çekilmiş kurşunları bir kurutma makinesine istif eder,

d) Kurumuş olanları bir mastar ve tutamaklı bıçak kullanarak kalem boyuna göre keser,

e) Kesilmiş kurşunları fırın hücresine koyarak kontrollü bir hararet altında muhafaza eder,

f) Fırınlanan kurşunları asılı ve kısmen erimiş balmumu veya grese batırılmış kaplarda muamele etmek,

g) İnce uzun tahta çubukları otomatik bir makineye vererek bir yüzüne oluk açar, tutkal sürülmesini sağlar,

h) Tutkallanmış oluklu tahta çubuk içine kurşunu yerleştirir ve diğer bir oluklu tahta çubuğu bunun üzerine kapatarak birbirine yapıştırır,

i) Yapışan çubukları kurşun kalem şeklinde kesen, boyayan ve üzerine isim, cins vb. yazıları basan ve cilalayan otomatik bir makineye verir ve bitmiş kurşun kalemlerde kusur araştırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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