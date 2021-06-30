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  3. Kurşunlar havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü! Diyarbakır'da silahlı çatışma:2 ölü, 15 yaralı

Kurşunlar havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü! Diyarbakır'da silahlı çatışma:2 ölü, 15 yaralı

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

Kurşunlar havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü! Diyarbakır'da silahlı çatışma:2 ölü, 15 yaralı

Magandalar şehrin göbeğinde dehşet saçtı. Diyarbakır'da korku dolu anlar yaşandı. İki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. 

Diyarbakır Medya Mahallesi 68. Sokak'ta pazarcı esnafı ile bir kıraathane sahibi arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Taraflar silahına sarılırken, bölgede korku dolu anlar yaşandı. İki grubun kavgasında iki kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı. Silah seslerinin yükselmesi ile panik yaşanırken, çevredekiler durumu polis ve 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. 

Kurşunlar havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü! Diyarbakır'da silahlı çatışma:2 ölü, 15 yaralı

OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma başlattı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Kurşunlar havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü! Diyarbakır'da silahlı çatışma:2 ölü, 15 yaralı

Kurşunlar havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü! Diyarbakır'da silahlı çatışma:2 ölü, 15 yaralı

Kurşunlar havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü! Diyarbakır'da silahlı çatışma:2 ölü, 15 yaralı

Kurşunlar havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü! Diyarbakır'da silahlı çatışma:2 ölü, 15 yaralı

Kurşunlar havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü! Diyarbakır'da silahlı çatışma:2 ölü, 15 yaralı

Kurşunlar havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü! Diyarbakır'da silahlı çatışma:2 ölü, 15 yaralı

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