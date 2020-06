Kurşunlu Manastırı’nda tehlike devam ediyor

Samson Dağları'nın Kuşadası Körfezi'ne bakan yamacında kurulmuş en önemli tarihi eserlerin arasında yer alan Kuşadası'ndaki Kurşunlu Manastırı çökmeye devam ediyor.

Her yıl yapılan incelemelerde sık sık gündeme getirilmesine rağmen manastırdaki sorunlara çözüm üretilmeyince, tarihi eserin önemli bir bölümünün yıkılmasına neden olmuştu. Kuşadası'na bağlı Davutlar sınırları içerisinde bulunan manastırın kubbesinin taşıyıcı payelerinden birinin tamamen yıkılarak tamamen tahrip olduğu da tespit edildi. Aydın ilinin Beşparmak Dağları'nda bulunan Stylos (Arapavlusu) Manastırı'ndan sonra 2. Manastırı konumundaki Kuşadası'na bağlı Davutlar'daki Kurşunlu Manastırı, Dilek Yarımadası'nın doğu kısmında ayazmaların arasında, zengin biyoçeşitlilik barındıran bir doğa alanının içinde yer alıyor.

Bölgede inceleme yapan Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Her an çökme tehlikesi bulunan kilise içine girilmesi son derece tehlikelidir. Onlarca turist kafilesinin girdiği kilisenin kubbesinin çökmesi halinde bir facia yaşanabilir. Her gelenin içeriye rahatlıkla girdiği, bir önlem ya da bir uyarı tabelası bulunmadığından, kilisenin durumu hakkında bilgi sahibi olmayan gruplar rahatlıkla ziyaret edilebilen bir yer düşüncesiyle kendilerini güvende hissederek içeri girmektedir. Bu konuda acil bir önlem alınıp, bir an önce kubbenin çökmemesi için gerekli güçlendirme çalışmaları yapılmalıdır" dedi.

Kurşunlu Manastırı

Kuşadası'nda Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın doğusunda, eşsiz bitki zenginlikleri arasında yer alan Kurşunlu Manastırı, Bizans yapısı bir Ortodoks Manastırı olup, 11. yüzyılda kurulduğu tahmin ediliyor. Rumların Panagia Kurşuniatissa dedikleri manastır, Panagia sözcüğünden de anlaşılacağı üzere Hazreti Meryem'e ithaf edilmiştir. Kurşuniatissa adı Türkçe kurşun kelimesinin Rumca bir ek almasıyla oluşmuş, T. Wiegand'ın belirttiği gibi muhtemelen yapıların üstünü örten kurşundan geldiği tahmin edilmektedir. Davutlar beldesine 12 kilometrelik bir tırmanışla ulaşılabilen manastır, ikonaperestlerin ve dinsizlerin saldırılarına karşı savunma ve eğitim amacıyla, gizlenebilmeleri ve tapınabilmelerine uygun bir coğrafyada olması nedeniyle, baskıdan kaçan din adamları tarafından kurulduğu bilinmektedir. Etrafı duvarlarla çevrili Kurşunlu Manastırı'nın merkezinde bir kilise bulunmaktadır. Manastır duvarlarının dışında 100 metre doğusunda bir mezar şapeli vardır. Kilisenin batısında, Bizans manastırlarındaki ofis binalarını akla getiren kule görünümlü üç katlı bir yapı bulunmaktadır.

