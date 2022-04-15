Kurt Efe Tatlıtuğ sağlıklı mı? Taze baba Kıvanç Tatlıtuğ'dan erken doğan oğluna ilişkin ilk açıklama!

Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer ile kucaklarına aldıkları oğullarının erken sürpriziyle karşılaştılar. Minik Kurt, anne babasını heyecanlandırırken, yakışıklılığıyla babasına benzetildi. Pazartesi günü doğması beklenen Kurt Efe Tatlıtuğ'un erken doğumuna ilişkin ilk açıklama taze baba Tatlıtuğ'dan geldi. Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya üzerinden takipçilerini bilgilendirdi.

"BAŞAK VE BEN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Kıvanç Tatlıtuğ, erken doğan bebeklerinin sağlık durumuna ilişkin, "Kurt Efe’mizi sağlıkla kucağımıza aldık çok şükür.Mutluluğumuz tarifsiz. İsteyen herkese nasip olsun. Başak ve ben tüm güzel dileklerinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız…" bilgilendirmesinde bulundu. Anne, baba ve bebek Kurt'un keyiflerinin de yerinde olduğu öğrenilirken, Kurt Efe Tatlıtuğ'un fotoğrafları merak konusu oldu.