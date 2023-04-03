Kurt Pestel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kurt Pestel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kurt Pestel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kurt Pestel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.