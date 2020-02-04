Kurt saldırısında ağır yaralanan kangal köpeği tedavi altına alındı

Kayseri'nin Develi ilçesinde, köylere inen kurtların saldırısı sonucunda ağır yaralanan bir kangal köpeği Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Hayvan Hastanesi Başhekimi Gültekin Atalan aç yırtıcılar ile ilgili, "Kış aylarında yırtıcı hayvanların şehirlere inmemeleri için bir milli politika uygulanabilir" dedi.

Sadece köpeklerin değil diğer hayvanların da aç kalan kurtlar ve yırtıcılar tarafından yaralanarak kendilerine getirildiğini söyleyen Gültekin Atalan, "Develi ilçesinden bir kangal köpek, bu sabah itibariyle bize getirildi. Tahminen 5 gün kadar önce köye inen kurtlarla kendini ve köyünü savunmak amaçlı kavga sonucunda, göğüs bölgesinde ve sol ön kol bölgesinde geniş çaplı yaralar oluşmuş. Hayvanın genel durumu şu an itibariyle iyi değil. Biz gereken medikal tedaviyi yapacağız ve bugün içerisinde yırtık olan deri ve kas kısımlarının onarımını yaparak, hastanın iyileşme sürecini başlatacağız. Bu tür saldırıları ülke genelinde ve özellikle Kayseri çevresinde çok sık görüyoruz. Bu şekilde ağır yaralı olarak bize intikal eden köpekler dışında birçok hayvan var. Buna kurlarla olan av mücadelesi diyebiliriz. Kurtlar, genelde kar yağdığı zaman yapı itibariyle köylere inerler ve beslenirler ve bu da öyle bir vaka. Kar nedeniyle yiyecek bulamadıkları için, köylere ve şehir merkezlerine rahatça inebilmektedirler ve gördükleri yiyebilecekleri şeyleri avlayarak beslenme sağlamaktadırlar" dedi.

Atalan, bu durumlardan kurtulmanın çok zor olduğunu söyleyerek sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bu vakaların önüne geçmek çok zor ve bana göre bu konuda bir milli politika olmalı. Daha önceden bir milli politika gereği, kurtların olduğu bölgelerde beslemek amaçlı yiyecekler koyulurdu ve kurtlar ile diğer yırtıcılar bu besinlerle beslenerek, şehirlere gelmeleri daha nadir olarak görülürdü. Bu tür yırtıcılardan korunmanın tek yolu bu şekilde bir milli politika olabilir."

Kaynak: İHA