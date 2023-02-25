Kurtarma ekipleri yaşadıklarını anlattı: Koskoca binaların bir kibrit kutusu gibi...

Kahramanmaraş merkezli depremde afet bölgesinde görev yapan kurtarma ekipleri yaşadıklarını anlattı.

Melahat Ersoy
Editör
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Kurtarma ekipleri yaşadıklarını anlattı: Koskoca binaların bir kibrit kutusu gibi...

Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği, Kahramanmaraş depreminden 3,5 saat sonra 60 kişilik ekibiyle bölgeye hareket ederek kurtarma çalışmalarına katıldı. Enkazlardan 6 vatandaşı sağ olarak kurtaran ekip 50 vatandaşın da cesedini çıkardı. Bölgede 11 gün görev yapan ekipler Bursa Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlediği toplantıyla bölgede yaşadıklarını anlattı.

Kurtarma ekipleri yaşadıklarını anlattı: Koskoca binaların bir kibrit kutusu gibi...

"6 KİŞİYİ ENKAZDAN SAĞ ÇIKARTTIK"

Deprem bölgesinde 11 gün görev yaptıklarını ifade eden BAKUT Başkanı Cihat Öz, "Deprem olduktan 3,5 saat sonra bölgeye hareket ettik. Bölgede 6 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkarttık. Maalesef 50 hayatını kaybeden vatandaşımızın cansız bedenini çıkarttık. Deprem bölgesinde 60 kişilik ekibimizle görev yaptık. Biz bölgede 30 enkazda görev yaptık. Kurtarma çalışması yaparken etkilendiğimiz çok fazla şey oldu. Koskoca binaların bir kibrit kutusu gibi yerle bir olduğunu ve bir sürü insanın bu binaların altında kaldığını gördük" dedi.

Kurtarma ekipleri yaşadıklarını anlattı: Koskoca binaların bir kibrit kutusu gibi...

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