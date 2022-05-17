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Kurtdoğmuş Köy Konağı törenle açıldı: Çiftçilere fide ve tarımsal malzeme hibe edildi

Pendik Belediyesi Kurtdoğmuş Köy Konağı’nı hizmete açtı. Aynı zamanda da “14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü” münasebetiyle çiftçilere fide ve tarımsal malzeme hibe edildi.

Kurtdoğmuş Köy Konağı törenle açıldı: Çiftçilere fide ve tarımsal malzeme hibe edildi

Kurtdoğmuş Köy Konağı hizmete girdi.

Törene Belediye Başkanı Ahmet Cin ile birlikte AK Parti Milletvekilleri Yalçın Akdoğan, Serkan Bayram, Kaymakam Hülya Kaya, AK Parti İlçe Başkanı Ali Şirin, İlçe Müftüsü Musa Bilgiç, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan başkan Ahmet Cin, Kurtdoğmuş Köy Konağı’nın hayırlara vesile olmasını dileyerek “Köyler bölgesine yatırımlarımız sürecek, sırada Ballıca Köy Konağı var.” dedi.

GELENEKSEL MİMARİ

Kurtdoğmuş Köy Konağının zemin katında kıraathane ve muhtarlık; üst katında ise çok amaçlı salon yer alıyor. Konakta yakın zamanda bölge sakinlerinin katılımıyla çeşitli kursların düzenlenmesi planlanıyor.

Bir diğer program ise Göçbeyli Mahallesi’nde düzenlendi. “14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü” münasebetiyle düzenlenen programda çiftçilere fide, kasa ve gübre dağıtıldı. Dağıtılan gübreler, geçtiğimiz aylarda faaliyete başlayan kompost üretim tesisinde üretildi.

REVİZE EDİLECEK

Buradaki törende konuşan Başkan Ahmet Cin, Göçbeyli’ne yönelik projelerin devam ettiğini, yakın zamanda caminin restore edileceğini, mevcut yurt binasının da revize edilerek buranın bir külliye haline getirileceğini söyledi.

Kurtdoğmuş Köy Konağı törenle açıldı: Çiftçilere fide ve tarımsal malzeme hibe edildiKurtdoğmuş Köy Konağı törenle açıldı: Çiftçilere fide ve tarımsal malzeme hibe edildiKurtdoğmuş Köy Konağı törenle açıldı: Çiftçilere fide ve tarımsal malzeme hibe edildi

Bölge Gündem Editör Ekibi
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