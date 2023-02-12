Kurtis Guthrie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kurtis Guthrie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kurtis Guthrie kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kurtis Guthrie ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kurtis Guthrie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kurtis Guthrie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kurtis Guthrie

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kurtis Guthrie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kurtis Guthrie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kurtis Guthrie 21 Nisan 1993 tarihinde Jersey şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen İngiltere,Jersey uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kurtis Owen Guthrie şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kurtis Guthrie Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAIRPLAY MGMT yapmaktadır. Kurtis Guthrie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Livingston FC futbol takımında oynamaktadır. Livingston FC takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Kurtis Guthrie'nin Livingston FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Kurtis Guthrieboyu ve yaşı kaç

Kurtis Guthrie Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kurtis Guthrie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Kurtis Guthrie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kurtis Guthrie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Trinity

18 Temmuz 2011 yılında Accrington St.

24 Kasım 2011 yılında Southport

5 Ocak 2012 yılında Accrington St.

15 Ağu 2012 yılında Bath City

3 Kasım 2012 yılında Welling Utd.

1 Temmuz 2014 yılında Forest Green

6 Temmuz 2016 yılında Colchester Utd.

29 Mart 2018 yılında Kulüpsüz

26 Temmuz 2018 yılında Stevenage

31 Ocak 2020 yılında Bradford

15 Ocak 2021 yılında Port Vale

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

2 Eylül 2021 yılında RoundGlass

29 Ağu 2022 yılında Livingston FC

Kurtis Guthrie kimdir

Kurtis Guthrie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kurtis Guthrie şuan Livingston FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

St Clement (2001–2009)

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Kurtis Guthrie nereli

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