Kurtköy Dere Yolu 3. etabının bitmesi için gün sayıyor!

Kurtköy Dere Yolu’nun geçen yıl 1. etabını bitiren Pendik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2. etaptaki çalışmalarının da sonuna geldi. 3. etap çalışmalarına da son sürat devam eden ekipler, çalışmalarını ağustos ayında bitirmeyi hedefliyor.

Proje adı “Kemiklidere 3.Yan Kol” olan Kurtköy Dere Yolu’nda sona geliniyor. Geçtiğimiz yıl ilk etabı bitirilen yolun 2. etabı da tamamlandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 2. etapta son rötuşları yaparak yolu trafiğe açacak. 3. etapta da çalışmalarını sürdüren ekipler 1.600 metre uzunluğunda Kurtköy Dere Yolu’nu ağustos ayı sonuna doğru bitirmeyi hedefliyor.

KEMİKLİDERE 3. YAN KOL NEREDEN BAŞLIYOR? NE İŞE YARAYACAK?

Kemiklidere 3. Yan Kol, Çamlık Mahallesi Selçuklu Caddesi’nden başlayıp Kurtköy Mahallesi Orhanlı Caddesi’nde bitiyor. Belediye ekipleri, derenin her iki yanına 6’şar metre genişliğinde yol inşa ediliyor. Kurtköy Dere Yolu tamamlandığında havaalanı yoluna ulaşımı kolaylaştırmanın yanı sıra başta Çamlık ve Kurtköy Mahalleleri olmak üzere bölgede mahalleler arasındaki geçişleri de önemli ölçüde konforlu hale getirecek.