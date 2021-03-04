Kurtköy Güzelbağ Sokak Parkı Pendik'e kazandırıldı!
İlçe genelinde çevre düzenleme çalışmalarına devam eden Pendik Belediyesi, yapımını sürdürdüğü Kurtköy Güzelbağ Sokak Parkı'nı kullanma açtı. Standart çocuk oyun alanı ve oturma alanına sahip Kurtköy Güzelbağ Sokak Parkı ile birlikte Pendik'te yapılan toplam park sayısı 199 oldu.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin özveriyle sürdürdüğü Kurtköy Güzelbağ Sokak Parkı’nın yapım çalışmalarında son gelindi.
Pendik'te yeşil alan kazandırma çalışmalarına hız kesmeden devam eden belediye ekipleri, Kurtköy Güzelbağ Sokak Parkı’nın çalışmalarını tamamladı. 328 metrekarelik alana kurulan ve çocuk oyun alanı ve oturma alanına sahip park, Pendik'teki 199’uncu, Kurtköy Mahallesi’nin 16. parkı oldu.