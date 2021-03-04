Kurtköy Güzelbağ Sokak Parkı Pendik'e kazandırıldı!

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin özveriyle sürdürdüğü Kurtköy Güzelbağ Sokak Parkı’nın yapım çalışmalarında son gelindi.

Pendik'te yeşil alan kazandırma çalışmalarına hız kesmeden devam eden belediye ekipleri, Kurtköy Güzelbağ Sokak Parkı’nın çalışmalarını tamamladı. 328 metrekarelik alana kurulan ve çocuk oyun alanı ve oturma alanına sahip park, Pendik'teki 199’uncu, Kurtköy Mahallesi’nin 16. parkı oldu.