Kurtların saldırdığı 5 keçi telef oldu

ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde sürüden ayrılan 5 keçi, kurt saldırısı sonucu telef oldu.

Gelendost'a bağlı Bağıllı köyünde dün akşam saatlerinde çoban Saffet Çinkaya, kendisine ait keçileri otlatmak için dağa götürdü. Saffet Çinkaya, hava kararıp geri dönerken, 5 keçinin sürüden ayrılarak dağda kaldığını fark etti. Bu sabah tekrar dağa keçileri getirmek için çıkan Saffet Çinkaya, 5 hayvanı parçalanmış halde buldu. Keçilerin, kurtların saldırısı sonucu parçalanarak telef olduğu belirlendi.

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Kaynak: DHA