Kurtulmuş: “Dünya Trump’ın aklına esip attığı tweetlerle yönetilecek bir yer değildir”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıdığını ilan eden deklarasyonu imzalamasına ilişkin, "Dünya Trump'ın aklına esip attığı tweetlerle yönetilecek bir yer değildir. Kaldı ki Golan Tepeleri'nin hukuken de statüsü bellidir, asla İsrail'in değildir" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kocaeli'de Cumhur İttifakı ve AK Parti Alikahya Seçim Ofisi'nin açılışına katıldı. Burada vatandaşlara seslenen Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri kararına tepki gösterdi. Trump'ın Twitter üzerinden dünyayı yönetemeyeceğini vurgulayan Kurtulmuş, "Bu seçim görüyorsunuz ki Ortadoğu uzunca bir süredir ateş topu gibi. En son ABD'nin Başkanı Trump bugün o anlaşmayı imzalıyorlardı. Golan Tepeleri'ni İsrail'e tamamıyla devretmek için bir anlaşma imzalıyorlar. Böylesine bir imzanın ve kararın hiçbir hukuki geçerliliği yoktur. Biliyorsunuz tweeti attığı andan itibaren hem Birleşmiş Milletler hem Avrupa Birliği ve birçok siyasi çevre buna karşı çıkmıştır. Allah razı olsun, Cumhurbaşkanımız, İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesini toplayarak bu konudaki kararlılığını ortaya koydu. Önce şunu ifade etmek isteriz. Dünya Trump'ın aklına esip attığı tweetlerle yönetilecek bir yer değildir. Dünya, adam aklına estikçe bir tweet atacak, dünyayı böyle yönetecek, yok böyle bir dünya. Kaldı ki Golan Tepeleri'nin hukuken de statüsü bellidir, asla İsrail'in değildir. Golan Tepeleri'nin sahibinin kim olduğu da bellidir. Ancak Amerika Birleşik Devleti'nin başkanı gibi değil ne yazık ki İsrail'İn yayılmacı siyonist hükümetinin sözcüsü gibi davranıyor. Buna müsaade etmeyeceğiz" dedi.

"Ortadoğu'ya ilişkin bütün hesapları da sizlerin kararlılığıyla bozacağız"

Türkiye'nin Ortadoğu'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Kurtulmuş, "Türkiye olarak bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve inşallah güçlü siyasi duruşumuzla, güçlü yürüyüşümüzle Ortadoğu'ya ilişkin bütün hesapları da sizlerin kararlılığıyla bozacağız. Birileri görüyorsunuz ekonomiyi bir şekilde etkilemek için şöyle diyorlar, "Milletin siyasi görüşü, millet midesinden bağlıdır, eğer millet midesinden etkilenirse oyları değişir." Hayal görüyorlar. Bu millet midesinden bağlı değil, bu millet gönlüyle AK Parti'ye bağlı, gönlüyle Cumhur İttifakı'na bağlıdır. Dün mitingde Cumhurbaşkanımız cevabını verdi, dinlediniz. Birileri operasyon yapmaya çalışıyor. 24 Haziran seçimlerinde de yapmaya çalıştılar. Sizin cebinizdeki paraya el atarak, spekülasyon yaparak Türkiye'de halkı fakirleştirmeye, ekonomiyi de geriletmeye çalıştılar. Bunlara müsaade etmedik, asla müsaade etmeyeceğiz. İşte bu seçimler bu tür hesaplarla Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere de gerçekten çok kallavi bir cevap, çok şiddetli bir cevap olacak" diye konuştu.

Açılışa İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Aydın Ünlü, Cumhur İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın, Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan adayı Azize Sibel Gönül, AK Parti Kocaeli milletvekilleri ve yüzlerce vatandaş katıldı. Konuşmaların ardından seçim ofisinin açılış kurdelesi kesildi.