Kurtulmuş: "Fatsa çok daha ileri noktaya gelecek"

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Fatsa Belediyesine gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı konuşmada, "Fatsa bugün olduğu seviyeden çok daha kısa bir sürede daha ileri bir noktaya gelecektir" dedi.

Fatsa Belediyesi önünde Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, AK Parti İlçe Başkanı İsa Yüksel ve belediye meclis üyeleri tarafından karşılanan AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, ilk olarak başkanlık makamında şeref defterine ziyaretle ilgili düşüncelerini yazdı.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette ilk konuşmayı yapan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Genel Başkanvekilimizin ilçemize yapmış olduğu ziyaret çalışma arkadaşlarımızı ve bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Şahsı uzun yıllar milletimize ve memleketimize hizmet etmekte. İnşallah bizler de onun çizgisinde çalışma arkadaşlarımızla birlikte memleketimize hizmet etmeye çalışacağız. Ben bir kez daha arkadaşlarımız adına Genel Başkanvekilimize hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ise yaptığı konuşmada, "Ben de İbrahim Ethem Kibar ve çalışma arkadaşlarına 31 Mart seçimlerinde gösterdikleri üstün başarı dolayısıyla tebriklerimi, teşekkürlerimi ifade ediyorum, güzel bir seçim sonucu elde etmiş oldular. İnşallah bundan sonraki önümüzdeki dönemde de Fatsa'yı Karadeniz'in incisi olacak güzel bir sahil kenti haline getirmek için canla başla mücadele edeceklerdir. Kendi projeleri, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler Bey'in destekleriyle ve yardımlarıyla inşallah burada örnek bir belediyecilik göstereceklerinden zerre kadar şüphem yoktur. Biz de merkezi hükümet olarak kendilerine destek olacağız, yardımcı olacağız. İnşallah Fatsa bugün olduğu seviyeden çok daha kısa bir sürede daha ileri bir noktaya gelecektir ben İbrahim Ethem Kibar kardeşimizin şahsında bütün Fatsalıları tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanımıza vermiş oldukları bu büyük destekten dolayı minnetlerimi, şükranlarımı ifade ediyorum" diye konuştu.

Numan Kurtulmuş, belediye ziyareti sonrasında Fatsa Belediyespor forma mağazasını da ziyaret etti. Kurtulmuş'a burada Fatsa Belediyespor yöneticileri tarafından üzerinde ismi yazılı 52 numaralı forma hediye edildi.

Kaynak: İHA