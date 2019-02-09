AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada emperyal oyunlarla karşı karşıya onların aklı varsa bizim de aklımız var. Onların imkanı varsa bizim de imkanlarımız var üstüne birde bizim imanımız var" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hatay'da muhtar ve mahalle temsilcileriyle bir araya geldi. Kurtulmuş yaptığı konuşmada, "Bu coğrafyada oyunlar oynanıyor insanlar birbirlerine düşman haline getirilmeye çalışılıyor. Bu oyunları hep beraber bozacağız bu coğrafyayı yeniden Bir ve beraber olan coğrafya ve bölge haline getireceğiz" dedi.

"Suriye'de oynanan oyunu görüyorsunuz 7 senedir eden devam eden vekalet savaşı aslında Suriye halkının kendisine ait bir çatışma değildir" diyen Kurtulmuş, "Suriye'de devam eden vekalet savaşları aslında bu bölgeyi yeniden paramparça etmek isteyenlerin, insanların arasına fitne sokmak ayrımcılık sokmak bakımından terör örgütlerinin marifetleri ile ortaya çıkartılıp adı üstünde vekalet bir savaşıdır. DEAŞ'ı, PYD ve YPG'yi ortaya çıkartanlar bu örgütleri silahlandırılanlar, bu örgütlere lojistik destek sağlayanlar inanın ki bölge haklarının tamamıyla birbirinden ayrılmalarını istiyorlar. Gönüllerine ve zihinlerine ayrılık tohumlarını fitne tohumlarını sokmaya çalışıyorlar. İşte bu oyunu bütünüyle gören ülke Türkiye'dir. Bu oyunun farkında olan siyasi hareket AK Parti'dir. Bu oyunu bozmaya niyet eden siyasi lider ise Recep Tayyip Erdoğan'dır. İşte bu oyunları gördüğümüz için sıkıntılardan kurtulamıyoruz. Gördünüz 7 Şubat 2013, arkasından Gezi Parkı, ardından 17-25 Aralık operasyonları bir takım kur oyunları arkasından 15 Temmuz Darbe girişimi. Tüm bunların hepsi Türkiye'yi güçsüz bırakmak, Türkiye'yi hareketsiz bırakmak içindir. Biz bu oyunu hep beraber bozacağız. Eğer kardeşliğimizi, birliğimizi, dirliğimizi kuşanırsak Türkiye'nin İstikbal ve istiklal meselesine hep beraber sahip çıkarsak Türkiye'yi sadece 7 yüz 80 bin Km değil geniş bir coğrafyanın öncü bir ülkesi olarak, görürsel mazlum milletlerin gözbebeği olan bir ülke olarak görürsek ve kendi davamız milli davamız üzerinde yeniden büyük güçlü Türkiye etrafında birleşip bütünleşirsek Allahın izniyle bu oyunların hepsini bozacağız. Bu oyunları bozacak olan sizlerseniz" dedi.

"Onların aklı varsa bizim de aklımız var"

Kurtulmuş Türkiye'nin emperyal oyunlarla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Onların aklı varsa bizim de aklımız var. Onların imkanı varsa bizim de imkanlarımız var üstüne birde bizim imanımız var. Kimin kiminle iş tuttuğunu kimin kiminle hangi dayanışma içerisinde olduğunu neredeyse tahmin edemiyorsunuz. Bakıyorsunuz birisi belki dini olarak ortaya çıkan bir örgüt diğeri ırkçı, faşist bir terör örgütü ikisi iş birliği yapıyor. Bakıyorsun Türkiye'nin sağdan düşmanı ile soldan düşmanı ile işbirliği yapıyor. FETÖ ile PKK iş birliği yapıyor. DEAŞ ile PKK işbirliği yapıyor. Seçimlere geliyor, görüyorsunuz. Onlar aralarında işbirliği yaparken, geçtiğimiz 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi bu seçimlerde de birileri işbirliği yapıyor. İşbirliği yapıyorlar da sizi bir araya getiren şey nedir? Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Tayyip Erdoğan gitsen de kim gelirse gelsin. Öyle mi? Kim gelsin? Kendileri gelmeyeceklerini bildikleri için 3'ü 5'i bir araya gelirsek bizden bir şey çıkar zannediyorlar. Sadece karşıtlık üzerinde siyaset yapanların sonuç almasının imkanı ve ihtimali yoktur. İnşallah bu seçimlerde de AK Parti, Cumhur İttifakıyla birlikte seçimlerden açık ara birinci çıkacak ve Türkiye'yi yerelde de yönetecektir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA