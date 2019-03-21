Kurtulmuş: Örtülü ittifak ayan beyan ortaya çıkmıştır (2)

'BENZEMEZLER İTTİFAKI, BREMEN MIZIKACILARI'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuştu. Kurtulmuş, Burdur'un eniştesi olarak kentin sorunlarının çözümünde yardımcı olacağını söyledi. Yerel seçimlere değinen Numan Kurtulmuş, "Bizim karşımızdaki, Cumhur İttifakı'nın karşısındaki ittifak maalesef bir tek motivasyonla hareket ediyor. Ben onlara "benzemezler ittifakı" diyorum. Bremen mızıkacıları. Hepsi ayrı telden çalıyor. Hepsi başka bir şey söylüyor. Ama hepsinin ortak söylediği bir tek şey var "Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin, Tayyip Erdoğan hükümeti düşsün de nasıl düşerse düşsün." Bu amaçla şimdi sandıkta bir ittifak yapmayı deniyorlar" dedi.

Türkiye'de beka meselesi olduğunu söylerken laf olsun diye, seçimde 3 fazla oy almak için söylemediklerini kaydeden Numan Kurtulmuş, "Gezi Parkı eylemleri olduğunda CHP'nin bazı milletvekillerinin gidip duvarlara "Zulüm 1453'te başladı" diyenleri ziyaret ettiklerini hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorsunuz. Sayın Kılıçdaroğlu Gezi Parkı'nın en üst noktası 28 Mayıs 2013'ün 6 gün sonrasında 4 Haziran'da grup toplantısında "Gezi Parkı'nda bu ülkenin geleceği için, özgürlük için mücadele eden genç evlatlarımızın gözlerinden öpüyorum" dedi. Bunları da hatırlıyorsunuz. 6- 8 Ekim olayları sırasında dağın kontrolündeki siyasi partinin yönetimi, "Serhildan', yani başkaldırı, yani iç savaş çağrısı yaptı. Halkı sokaklara çağırdı. Dünyanın hiçbir yerinde her birisi beka meselesi olan böylesine önemli meselelerin karşısında siyaset destek vermez. Milli bir duruş sergiler. Siyaset farklı kanaatler sahibi olabilir. Birisi A, birisi Z kadar uzak olabilir. Ama milli meselelerde müşterek olur. Milli duruşları müşterek olur. Millete sahip çıkmak, milletin iradesine sahip çıkmak, demokrasiye sahip çıkmakta hepsi aynı yerde durur. Ama ne yazık ki CHP'nin, HDP'nin ve bazı siyasi figürlerin bütün bu süreçlerde milli iradenin yanında durmadığını görüyoruz" diye konuştu.

'BÜYÜK TÜRKİYE İSTİKAMETİNDE YÜRÜYECEĞİZ'

Türkiye'nin bunlar karşısında dimdik durduğunu, Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin omuz omuza vererek bütün bu tehlikeleri aştığını aktaran Numan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Allah'a binlerce şükür. Bugünlere geldik. Şimdi söz, karar sırası sizdedir. Yerel seçimlerde belediye başkanı seçeceksiniz doğru ama Türkiye'nin hangi istikamette yürüyeceğini belirleyeceksiniz. Biz buradayız Allah'ın izniyle bu can bu tende olduğu müddetçe yeniden güçlü, büyük Türkiye istikametinde yürüyeceğiz. Allah'ın izniyle bu milletimiz doğru istikamette oy kullanıyor. Bu seçimde de kullanacak. 31 Mart'ta bu millet Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın yanında duracak."

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DHA