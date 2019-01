Kurtulmuş: Türkiye, bölgede hiçbir terör örgütünün at koşturmasına müsaade etmeyecek (2)

'İNSANLARI KAZANMAYI, GÖNÜLLERİNİ KAZANMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Burdur'da belediye başkan adaylarının tanıtıldığı toplantının ardından öğretmenevinde düzenlenen il ve merkez ilçe başkanlarına yönelik vefa yemeğine katıldı. Yemekte AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur ile Burdur Belediye Başkan adayı Deniz Kurt ve çok sayıda partili de yer aldı.

Yemekte konuşan AK Parti'li Kurtulmuş, "Millet, Tayyip Erdoğan'a güveniyor, yapmış olduğu mücadeleyi değerli buluyor ve takdir ediyor. Millet, Türkiye'nin ilerlemesini, kalkınmasını, gelişmesini takip ediyor. Gerçekten bundan son derece büyük bir memnunluk duyuyor. Tabi ki hizmette sınır yok. Daha iyi, daha büyük hizmetler de bekliyor. Dolayısıyla bir taraftan vermeye devam ederken, bir taraftan da esas işimiz olan insanları kazanmayı, gönüllerini kazanmayı sürdüreceğiz. İnsanların gönlünü kazanamazsanız oyunu almanız mümkün değildir" dedi.

'TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE OLUMLU KATKILAR SAĞLAYACAK'

Türkiye'nin zor süreçten geçtiğini kaydeden Kurtulmuş, "Bu seçimde onun için her birimizin bulunduğumuz yerde en iyi sonucu almamız lazım. Seçimde yeni sistemin doğası gereği ittifaklar ortaya çıkacak. Biz biliyorsunuz "cumhur ittifakı" olarak seçime gidiyoruz. 30 büyükşehirde her iki partinin genel merkezleri son müzakerelerini gerçekleştirmiş ve bir anlaşma yapılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Ankara, İstanbul ve İzmir aday tanıtımlarında Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımız da aday olarak tanıtıldı. Diğer büyükşehirlerde de aynı şekilde olacaktır. "Cumhur ittifakı', masabaşında oturularak yapılan bir anlaşma değildir. "Cumhur ittifakı', 15 Temmuz gecesi darbeye karşı tüfeklere, silahlara, helikopterlere, tanklara, uçaklara karşı milletin "Ya Allah, bismillah" diyerek başlattığı bir kıyam sırasında oluşmuş bir ittifaktır. Milletin omuz omuza, can pahasına meydanlarda kurduğu bir ittifaktır. Salaların eşliğinde "Allahu ekber" diyerek kurulan bir ittifaktır. İnşallah bu ittifakın Türkiye'nin geleceğine olumlu katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Ümit ederim ki "cumhur ittifakı" Türkiye genelinde olumlu yansıyacaktır" diye konuştu.

'CHP'NİN BAŞINI ÇEKTİĞİ İTTİFAK KİRLİ İTTİFAK ŞEKLİNE DÖNEBİLİR'

Yeni yönetim modelinin Türkiye'de iki siyasi aksın olduğu modele doğru gittiğini dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bir tarafta AK Parti'nin başını çektiği diğer tarafta da Cumhuriyet Halk Partisi'nin başını çekmiş olduğu iki siyaset aksı önümüzdeki seçimlerde Türkiye'de mücadele edecek. Maalesef karşımızdaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin başını çektiği ittifak, bu seçim yaklaştıkça daha çok göreceksiniz ki bölücü örgüt yandaşlarının da destek verdiği bir kirli ittifak şekline dönebilir. FETÖ ve PKK dahil olmak üzere Türkiye'nin her meselesinde zaten mazeret üretmeyi siyasetlerinin bir parçası haline getiren Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı yöneticileri korkarız ki önümüzdeki dönemde HDP'nin de oyunu belli şehirlerde alabilmek için birtakım ittifaklar, iş birlikleri yapacaklardır. Bunlara karşı da bizim Türkiye'nin milli birliği, bekası, beraberliği, Türkiye'nin geleceği, güçlü ve büyük Türkiye'nin kurulmasına odaklanmış insanlar olarak ak siyasetin gerçekten samimi dava insanları olarak hep beraber biz de doğru yolda yolumuza devam edeceğiz."

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, konuşmasının ardından Burdur İl Teşkilatı'nın kuruluşundan bu yana görev yapan il ve merkez ilçe başkanlarına plaket verdi.

FOTOĞRAFLI

DHA