Kurtulmuş: "Türkiye ne Amerika’nın ne Rusya’nın kulu kölesi olacak bir ülke değil”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin hava savunma sistemine ihtiyacının olduğunu belirterek, "Türkiye, ne Amerika'nın ne Rusya'nın kulu, kölesi olacak bir ülke değildir" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kastamonu'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve meslek odalarının başkanlarıyla bir araya geldi. Kurtulmuş, yaptığı konuşmada Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze hava savunma sistemini almasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Kurtulmuş, "Biz, Ruslardan S-400 füze hava savunma sistemi alacağız. Amerikalılar diyor ki alamazsın. Ya benim ihtiyacım var. Benim hava savunmasına ihtiyacım var. Sende de var. Hayır, ben sana vermem. Çünkü sen PYD'ye, PKK'ya zarar veriyorsun. Sen bana vermiyorsan benim ihtiyacım var. Ben bunu Ruslardan alayım. "Hayır alamazsın. Ambargo koyarım'. Türkçesi bu. Eski Türkiye olsaydı, Türkiye'yi yöneten herkesin eli ayağı titremeye başlar, herkesin eli, ayağı birbirine karışırdı. Artık eski Türkiye yok. Türkiye, Amerika'yla da, Rusya'yla da eşit bir şekilde masaya oturuyor. Ve eşit ülke olarak konuşuyor. Sen Amerika ise ben Türkiye'yim. Sen Rusya ise ben Türkiye'yim. Senle kavga, gürültü etmem" dedi.

"Türkiye, hiç kimsenin karşısında terbiye salonunda bekletilecek bir ülke değildir"

Türkiye'nin hiç kimsenin karşısında terbiye salonunda bekletilecek bir ülke olmadığını söyleyen Kurtulmuş, Türkiye'nin kimseye muhtaç olmayacağını ifade ederek, "Bende hakkımı sonuna kadar savunurum. Kendi hakkımı da sana yedirtmem. İş birliği yaparız, dostluk yaparız, dostluğumuzun gereğini yaparız. Ama Türkiye, ne Amerika'nın ne Rusya'nın kulu, kölesi olacak bir ülke değildir. Türkiye, hiç kimsenin karşısında terbiye salonunda bekletilecek bir ülke değildir. Türkiye, önceden IMF memurlarının karşısında el avuç açardı. 25 milyon dolar için. O resmi ben eski günlerde çok kullandım. 25 milyon dolar kredi almak için Türkiye'nin maliye bakanlarının IMF memuru önünde böyle düğme ilikleyip hazır olda bulunduğu resimleri dün gibi hatırlıyoruz. Allah'a çok şükür. Şimdi birileri dolar spekülasyonları filan Türkiye'yi köşeye sıkışsın IMF'ye muhtaç olsun diyorlar. Kusura bakmasınlar. Kimse Türkiye'yi S-400'ler ile IMF krizi ile vs kimse köşeye sıkıştıramaz. Türkiye bir daha IMF'nin kapısına gitmeyecek. IMF'ye al, avuç açmayacak. Muhtaç olmayacaktır Allah'ın izni ile" şeklinde konuştu.

"Sandıklardan oy patlamasıyla bir kez daha galip çıkacağız"

31 Mart'ta yapılacak seçimlerin önemine değinen Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"31 Mart, bir belediye seçimidir, doğrudur ama önem ve mahiyeti açısından çoktan bir belediye seçimi olmaktan çıktı. Artık 31 Mart'ta yapılacak seçimler çok daha önemli bir hale gelmiştir. Çünkü 24 Haziran seçimlerinde Türkiye, yeni bir sisteme geçti. Bu sistemde de sizden birisi olan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı bu yeni sistemin başına başkan seçtiniz. Bu seçimde hem belediye de oy vereceğiz hem de Türkiye'nin hangi istikamette yol almasını istediğimizi ortaya koyacağız. 24 Haziran'daki kararlılığımızı inşallah bu seçimde de göstereceğiz, bu seçimlerde de sandıklarda AK Parti'yi büyük bir oyla sandıklardan çıkartıp oy patlamasıyla yeni Türkiye'nin yeni sistemini desteklediğimizi göstereceğiz. Bu bakımdan çok önemli bir seçimdir. Ayrıca bu seçim, Türkiye'nin olağanüstü şartlarda geçirdiği 6-7 yıllık sürenin sonunda yapılıyor. Türkiye, son 6 yılda olanlar başka bir zaman gerçekleşseydi ne hükümet kalırdı ne de devlet kalırdı ne de düzen kalırdı. Bu kadar önemli olaylardan geçtik. Bunları hep beraber yaşadık."

"Kastamonu'ya 14 milyar lira yatırım yaptık"

Kastamonu'ya 14 milyar lira yatırım yaptıklarını söyleyen Kurtulmuş, "Kastamonu'da en son 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin açılmasıyla birlikte her Kastamonu'ya gelişimizde geçmiş dönemlerde de ne zorluklarla buralara geldiğimizi hatırlıyoruz. Aynı şekilde Kastamonu Havaalanı Türkiye'nin en iyi havaalanlarından en iyi işleyen havaalanlarından birisi oldu. Ayrıca Kastamonu'nun ilçeleriyle yolların yapılması yolların standartlarının yükseltilmesi, Kastamonu Üniversitesinin fevkalade bir üniversite haline gelmesi, Kastamonu'nun hemen hemen her ilçesinde Meslek Yüksekokullarıyla üniversite ağının genişletilmesi, 2018 yılında Kastamonu'nun Türk Dünyası Kültür Başkenti yapılarak Türk Dünyasında ve bütün Dünyada daha çok tanınan bir şehir haline getirilmesi Kastamonu'ya yapılan hizmetlerden sadece birkaç tanesidir. Bunları biz güzel hizmet yapıyoruz diye demiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu kadar çok hizmete birinci derecede altında imzası olmasına rağmen yaptığımız hizmetlerle övünmüyoruz. Bu hizmetler boynumuzun borcudur, milletimize karşı vazifemizdir. Sizler destek oldukça imkan verdikçe sizlere hizmet etmek bizim vazifemizdir. Çünkü biz siyasetti halkın duası hakkın rızası için yapıyoruz" diye konuştu.

"31 Mart'ta sandıktan güçlü bir şekilde çıkacağız"

31 Mart'ta sandıktan güçlü bir şekilde çıkacaklarına inandığını belirten Kurtulmuş, "İnşallah en güçlü şekilde sizlerin desteğini bekliyoruz. Allah bu ülkeye çok daha güzel günler gösterecektir. Beraberce 31 Mart'ı bir şölene, 31 Mart'ı bir bayrama çevireceğiz. İnşallah Tahsin Babaş başkanımızla, tüm ilçelerimizdeki belediye başkan adaylarımızla sandıktan açık ara birinci çıkartarak yeniden belediye başkanı seçeceğiz. Son 18 gün kaldı. Hep beraber çalışacağız. Komşumuz, hısımımız, akrabamız, arkadaşımız kim varsa bir kere daha anlatacağız. 31 Mart'ta AK Parti sandıktan birinci çıkartarak yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Numan Kurtulmuş'a, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü hediye takdim etti.

Kaynak: İHA