Kocaeli'de 31 Mart'ta ilk kez oy kullanacak gençlerle bir araya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin sanayileşme tarihi aynı zamanda Türkiye'nin ihanet tarihidir" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kocaeli'de sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelmesinin ardından İzmit ilçesindeki tarihi Fevziye Camii'nde ikindi namazını kıldı. Namaz sonrasında İzmit'in en işlek caddelerinden olan Yürüyüş Yolu'nda yürüyerek vatandaşları selamlayan Kurtulmuş, sokak sanatçılarını dinledi. Vatandaşların problemlerini de dinleyen Kurtulmuş, farklı siyasi partilerin seçim stantlarını ziyaret ederek, "iyi çalışmalar" dileğinde bulundu.

İlk kez oy kullanacak gençlerle buluştu

Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un bir sonraki durağı Kocaeli SEKA Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezi oldu. Kurtulmuş'un şehir merkezinden tramvayı kullanarak gittiği Bilim Merkezi'nde "Gündeme Dair" adı altında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Kurtulmuş, 250 üniversite öğrencisi ve ilk defa oy kullanacak gençlerin yer aldığı buluşmada önemli açıklamalar yaptı. Kurtulmuş, "Türkiye'nin güçlü olabilmesi için tabii ki ekonomi güçlü olacak. Ekonomi okuyan arkadaşlarımızın çok iyi ekonomistler olarak yetişmesi lazım. Ekonomi biliminin bu ülkenin gelişmesine ciddi şekilde katkı sunacak bir şekilde geliştirilmesi lazım. Türkiye'nin 3-5 kuruş için IMF'ye el açan bir ülke olmaması lazım. Ülke ekonomisinin güçlü olması lazım, fabrikaların çalışıyor olması lazım. Örnek olarak söylüyorum, Türkiye'deki son 5-6 yıldır örneğin baktığınız zaman sokakları karıştıran, çevre duyarlılığı için çıkan bir hadise zannediyorsunuz ama sonuçlarından birisi faizin yükselmesi ve Türkiye'de ekonominin çökmesi, bir şekilde ayak bağlılığının ortaya çıkması. Onu aşıyorsunuz, arkasından 15 Temmuz geliyor. 15 Temmuz'un da pratik iki sonucu birisi faiz yükselmiş, birisi dolar yükselmiş. Geçiyorsunuz 24 Haziran seçimleri oluyor, onu da aşıyorsunuz seçimlerden sonra döviz ve dolar operasyonuna başlıyorlar. Şimdi bugünlerde seçime 6 gün kaldı ya son 10 yılda da ülkenin ekonomisine tahribat vermek için milletin sirayet etmeye çalışıyorlar" dedi.

Türkiye'ye ekonomik operasyonlar yapıldığını ifade eden Kurtulmuş, "Bunları da inşallah aşıyoruz, aşacağız. Özellikle savunma sanayisinde okuyan arkadaşlarımızın Türkiye'yi bu yönden de gözlemlemesini istirham ediyorum. Türkiye'nin sanayileşme tarihi aynı zamanda Türkiye'nin ihanet tarihidir. 1978 yılında Türk Uçak Sanayi AŞ, İtalyanlar ile uçak yapmak için onlarla aynı masaya oturdu. Türkiye'nin karanlık odasından gelen bir tehdit emriyle o anlaşma masasından kalkılıyor. Eğer Türkiye o tarihte o uçağı yapmaya başlasaydı bugün F-35'leri alalım mı tartışması olmayacaktı. Türkiye'de her zaman gayri milli karanlık odaklar, ülkenin sanayide milli bir hamle yapmasının önüne geçmiştir. Bugün de Cumhurbaşkanımızın bizi bir şekilde kollaması ile yerli ve milli sanayide yüzde 65'ler seviyesine geldik. Bu istikrarı devam ettirirsek 3-5 sene içerisinde Türkiye millileşmede yüzde 85'ler seviyesine gelecek. Şimdi birçok alanda ileri gidiyoruz. Ellerinden gelse bunu da engelleyecekler. Türkiye'nin güçlü olmasının diğer yolu ileri teknoloji alanında gelişmektir" diye konuştu.