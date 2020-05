Kurtulmuş'tan ABD'den YPG'ye sağlık yardımı iddiasıyla ilgili açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtadı. Kurtulmuş'a yönetilen, ABD'den YPG'ye sağlık yardımı iddiasıyla ilgili de soruya Kurtulmuş, "Teyit yok ama herkes tıynetindekini ortaya koyar" cevabını verdi.

Kurtulmuş'un açıklamalarından önemli satırbaşları ise şu şekilde:

"ABD'nin terör örgütü YPG'ye maske gönderdiğine dair bir bilgi var ama teyit edilmiş bir şey değil. Ama şunu söyleyeyim; herkes kendi tıynetinde olanı ortaya koyar. Bu temel bir kuraldır; insanlar tıynetlerini asla değiştiremezler. Bizim tıynetimizde merhamet vardır, vefa vardır, yardımlaşma vardır.

Biz New York'taki insanların sapır sapır döküldüklerini, ceset torbalarının yollarda olmalarını, hele hele bunların birçoğunun da yoksul mahallelerin insanlarını gördüğümüz, bildiğimiz her haber programından sonra içimiz burkuldu. Biz insanlık olarak yardım ettik, eğer ABD hükümeti de bir şekilde terör gruplarına yardım yapıyorsa onlar da tıynetinde olanları yapıyorlar. Maskeyi bırakın, umarız oradaki terör gruplarını destek vermeyi sürdürmezler. İnsanlığımızı gösteriyoruz, böyle bir şey varsa bundan rahatsız olduğumuzu ifade ediyoruz."

ABD ordusunun Irak-Suriye Özel Operasyonlar Ortak Görev Gücü resmi Twitter hesabından, terör örgütü PKK/YPG'ye sağlık malzemeleri verildiğini duyurmuştu.

“Our partners in northeast Syria have their families and neighbors best interests in mind,” said Smith. “The Coalition’s coronavirus aid contribution will help them to stabilize the region through the pandemic.”



Article: https://t.co/fhMaOs15kR#DefeatDaesh @CJTFOIR @CENTCOM pic.twitter.com/yKtYKqUNAF