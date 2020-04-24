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Kurtuluş Savaşı'na katılan 8 askerin mirasçısına İstiklal Madalyası verilecek

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı

Kurtuluş Savaşı'na katılan 8 askerin mirasçısına İstiklal Madalyası verilecek

ANKARA (AA) - Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen 8 şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen ve "İstiklal Madalyası" verilmesi kararlaştırılan 8 şehit ve gazinin mirasçılarının isim listesi yer aldı.

İsim listesi şöyle:

Hak Sahibinin Memleketi - Rütbesi - Adı ve SoyadıBirliği - Şehitlik Tarihi ve YeriMadalya ile Taltif Edilecek Mirasçının Adı ve Soyadı
Akşehir - Ali oğlu 1307 (1891) doğumlu Ağır Topçu Çavuşu Abdullah Bacak1. Fırka (Tümen), 1. Alay, 1. Topçu Tabur, 2. BölükTorunu Abdullah Narin
Vakfıkebir - Mehmet oğlu 1309 (1893) doğumlu Er Ömer SağlamK.3 Sıhhiye Bölüğü (6. Derece Harp Malulü)Oğlu Ömer Sağlam
Vakfıkebir - Hasan oğlu 1315 (1889) doğumlu Er Hüseyin Usta3. Fırka (Tümen) İstihkam TaburuOğlu Kazim Usta
Kalecik - Veli oğlu 1309 (1893) doğumlu Er Turhan Uralİzmit Mühimmat DeposuOğlu Ahmet Ural
Ilgın - Halil oğlu 1303 (1887) doğumlu "Emir Oğulları"ndan Er Abdullah1. Fırka (Tümen), 5. Alay, 3. Tabur, 9. Bölük - İnönü Meydan Muharebesi'nde (Kandilli Harbi) 3 Eylül 1338'de (1922) şehitTorunu Nihat Yandımoğlu
Haymana - Hacı oğlu 1310 (1894) doğumlu Er Ali Yıldırım61. Fırka (Tümen), 159. Alay, 3. Tabur, 10. Bölük (5. Derece Harp Malulü)Torunu Cemal Yıldırım
Gümüşhane - Feyzi oğlu 1316 (1900) doğumlu "Sofi Oğulları"ndan Er Mustafa3. Kolordu, 8. Alay, 1. Tabur, 2. Bölük - 1'inci Ordu Ağır Mecruhin Hastanesinde 29 Ağustos 1338'de (1922) şehitYeğeni Ahmet Soydaş
Gaziantep - Ökkeş oğlu 1319 (1903) doğumlu KamilGaziantep Askeri Fırını civarında Mart 1336'da (1920) Fransızlar tarafından şehit edilmiştir.Kardeşi Kemal Dilek


Kaynak: AA




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