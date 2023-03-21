Kuru bamya altınla yarışıyor! 1 kilosu 800 ile 1000 TL'den başlıyor

Anadolu'nun sevilen lezzeti kuru bamyanın kilosu Bolu'da 800 ile 1000 TL arasında satılırken, Mevsiminde sabah güneş görmeden özenle toplanarak kurutulan bamya, vatandaşlar tarafından da ilgi görüyor.

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Kuru bamya altınla yarışıyor! 1 kilosu 800 ile 1000 TL'den başlıyor

Bolu'da, binbir zahmetle kurutulan ve kilosu 800 ile 1000 TL'den alıcı bulan kuru bamya adeta gram altınla yarışıyor.

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Anadolu'nun sevilen lezzeti kuru bamyanın kilosu Bolu'da 800 ile 1000 TL arasında satılıyor., Mevsiminde sabah güneş görmeden özenle toplanarak kurutulan bamya, vatandaşlar tarafından da ilgi görüyor. Kuru bamya, binbir zahmetle kurutulduktan sonra fiyatı 1000 TL'ye kadar çıkıyor.

"BENCE BU FİYATI HAK EDİYOR"

Dükkanında kuru bamya satan aktar Mehmet Karaman, "Kuru bamya fiyatları 1000 TL . Normalde çiçek bamya diye tabir ettiğimiz kuru bamya bir gram altın ne kadar fiyat ise o fiyattaydı. Şuanda da aynı. Fiyatının bu kadar pahalı olmasının sebebi zahmetli olması. Her gün toplamak gerekir, ilgilenmek gerekir. Bence bu fiyatı hak ediyor. Fiyatının yüksek olması sebebiyle o eski rağbet artık yok. Eskiden genellikle hep 100 gram alırlardı. Artık 50 gram almaya başladılar. Özel bir toprak ürünü diyebiliriz. Aynı zamanda da çok faydalı bir bitki" dedi.

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