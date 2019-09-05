Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk projesinin ihale süreci tamamlandı

Malatya ekonomisinin can damarı olan kayısının geleceği için büyük önem arz eden Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk projesinin yapım ihalesi süreci tamamlandı ve ihaleyi kazanan yüklenici firma ile sözleşme imzalandı.

Malatya Ticaret Borsası binasında Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk projesinin yapım ihalesine 8 firma katılırken, ihaleyi 19 milyon 330 bin TL en düşük teklifi veren Abdulvahap Yılmaz kazandı. Yüklenici firma ile Ticaret Borsası arasında gerçekleştirilen sözleşme imza protokolüne eski Gümrük ve Ticaret Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Ticaret Borsası Genel Sekreteri Abdulvahap Bulgurlu da katıldı.

Dünya kuru kayısı üretiminin başkenti olan Malatya için büyük önem taşıyan Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk projesinin ihalesine ilişkin bilgi veren Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk projesini gelecek yılki kayısı sezonuna yetiştirmeyi planladıklarını ifade etti.

Teklifleri incelediklerini ve en düşük teklifi veren Abdulvahap Yılmaz'ın ihaleyi aldığını ve çalışmalara başlandığını kaydeden Özcan, "Üreticilerimiz, Malatya kayısısının sağlıklı koşullarda ve kaliteli üretiminin sağlanması, özellikle hasat döneminde ortaya çıkan giderleri ile ilgili finansman sorununun karşılanması açısından lisanslı depoculuğun sunduğu bütün imkanlardan faydalanabilecekler. Ürün ihtisas borsalarında, elektronik satış salonlarında ürününü satacağı üreticiyi koruyacak önemli bir sistem. Piyasayı regüle edecek bütün aktörleri depo üzerinden harekete geçireceğiz" şeklinde konuştu.

Özcan, Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk projesinin hayata geçirilmesinde büyük katkısı olan eski Gümrük ve Ticaret Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kuru Kayısı Lisanslı Deposu 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde 30 dönümlük alanda 154 ada 20 numaralı parsel üzerinde inşa edilecek. Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk Projesi'nin 2 Mart 2020 tarihinde geçici kabule hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA