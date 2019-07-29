Kuru meyve sektöründen "üzüm" talebi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katıldığı Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği toplantısında konuşan birlik başkanı Birol Celep, Türkiye'nin ekolojik üstünlüğünün olduğu alanlara vakit varken sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "2019/20 sezonunda hedefimiz, 2018/19 sezonundaki fiyatların altına düşmemek olacak. Amerika üzümünü 2500-2600 dolara satarken bizde dünyanın en kaliteli üzümünü yok pahasına satmamalıyız. Tarım ve Orman Bakanlığımızın Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) aracılığıyla piyasada varlığını hissettirmesini bekliyor ve istiyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak devam eden toplantıda, 1 Eylül'de yeni ihraç sezonu başlayacak olan çekirdeksiz kuru üzümün katma değerli ihracatı için Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi, üretici, ihracatçıların atması gereken adımlar masaya yatırıldı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, "Ekolojik üstünlüğümüzün olduğu alanlara hala vakit varken sahip çıkmalıyız. Türk üzümünün düşük fiyata satılmasına ve ekonomimizin değer kaybına sebebiyet verdirmemeliyiz. 2019/20 sezonunda hedefimiz, 2018/19 sezonundaki fiyatların altına düşmemek olacak. Amerika üzümünü 2500-2600 dolara satarken bizde dünyanın en kaliteli üzümünü yok pahasına satmamalıyız. Bunun için Tarım ve Orman Bakanlığımızın Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla piyasada varlığını hissettirmesini bekliyor ve istiyoruz" diye konuştu.

"Türkiye kural koyucu olmak zorunda"

Türkiye'nin, üretiminde dünya lideri olduğu üzüm, kayısı ve incir başta olmak üzere tüm kuru meyvelerde kural koyucu olmak zorunda olduğunu vurgulayan Celep, "55 bin üzüm üreticimizin, gecesini gündüzüne katarak 1 milyon 70 bin dekar alanda aylardır el emeği göz nuru ile yaptığı çalışmalarda hasat dönemine doğru hızla ilerliyoruz. Manisa, İzmir ve Denizli üçgeninde her yıl ortalama 280-290 bin ton üretilen çekirdeksiz kuru üzümün 245-250 bin tonluk büyük bölümü ihraç ederek ülkemize 450-500 milyon dolar arasında döviz kazandırıyoruz. Tamamı yerli ve milli olan çekirdeksiz kuru üzümden elde edilen ihracat gelirinin yüzde 100'e yakınını ülkemize katma değer olarak kazandırıyoruz" bilgisini verdi.

"Birlikte çalışmak istiyoruz"

2018 yılında Türk kuru meyve sektörünün 1.3 milyar dolar ihracat rakamına ulaşırken, 1 milyar dolarlık büyük dilimin, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı ihracatından elde edildiğini belirten Celep, şöyle konuştu:

"Türk üzümü, Türk inciri ve Türk kayısısı dünya genelinde bilinen prestijli marka ürünlerimiz. Sizin liderliğinizde üretici, tüccar, ihracatçı bu ürünlerimizin değerini artırmak için birlikte çalışmak istiyoruz. 2018/19 sezonunda çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında güzel bir seviye yakaladık. Son haftalarda çekirdeksiz kuru üzümümüzün ihraç fiyatı 2.200 USD/ton seviyelerine ulaştı. Yıllık ortalamamız ise 2 bin doları aştı. Bu başarıdaki en büyük etken şahsınızın sezon başında Manisa'da yaptığınız, "kuru üzüm fiyatını 7.2 TL'nin altına düşürmeyeceğiz" açıklaması olmuştur."

"Çekirdeksiz kuru üzüm alımı yapılmalı"

Geçtiğimiz dönemde, TMO'nun çekirdeksiz kuru üzüm için taban fiyat açıklaması yapması ve gerektiğinde piyasadan alım yapabileceğini beyan etmesinin, iç ve dış piyasada arz talep dengesinin sağlanmasına ve 2018/19 sezonunda ihraç fiyatlarının rakip ülkelerin ihraç fiyatları seviyelerine yaklaşmasına olumlu katkıda bulunduğunu söyleyen Celep, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak içinde bulunduğumuz sezon boyunca devam eden bu olumlu seyre rağmen, üretim bölgelerinde yapılan ön incelemelere göre 2019/20 sezonu çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesinin geçtiğimiz yılki rekolte değerinin üzerinde olacağının işaretlerini vermiş ve bu beklenti şimdiden alıcılar nezdinde fiyat düşüşü beklentisi ortaya çıkarmıştır. Bu açıdan 2019/20 çekirdeksiz kuru üzüm sezonu öncesinde üreticilere güven telkin edilmesi ve piyasayı bozucu spekülasyonların önüne geçilmesi için bir yol haritası belirlenmesi ve TMO'nun bu yıl için de çekirdeksiz kuru üzüm alımı yapması sektörümüz ve ülke ekonomimiz açısından hayati derecede büyük bir önem arz etmektedir."

Tarım Konseyi toplantısı İzmir'de

Fındıkta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taban fiyat belirlediğini hatırlatan Celep, "Bunun tüm tarımsal sektörlere pozitif bir etkisi olacak. Aynı modelin kuru meyve sektörümüze uygulanması ülke ekonomimiz ve tüm paydaşlara fayda getirecektir. Bu itibarla tarımsal ürünlerle ilgili komiteler oluşturduk. Üzüm komitemiz yanında Bilim ve Ekonomi Kurulu kurduk. Üniversiteler, enstitüler, ziraat odaları, borsaları gibi kuruluşların temsilcileriyle omuz omuza yakın temas halindeyiz. Amaç ortak akıl oluşturarak sektörü ileriye taşımak, bir yandan da çiftçinin gelişimini sağlamak. Ayrıca Türkiye İhracatçılar Meclisi aracılığıyla 24-25 Ağustos'ta Tarım Konseyi toplantısını İzmir'de yapacağız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA