Kuru öksürük, insan hayatında en çok karşılaşılan ve maruz kalınan sağlık sorunlarından birisidir. Kış aylarıyla birlikte daha da sıklaşan kuru öksürük, birçok insanın yaşadığı ve zor durumda kaldığı bir hastalıktır. Koronavirüs salgını ile birlikte daha da tehlikeli hale gelen kuru öksürüğün, koronavirüsün en tehlikeli belirtilerinden birisi olduğu biliniyor. Dolayısıyla her kuru öksürüğe sahip olan insan, salgına mı yakalandım şüphesine düşebiliyor. Ancak kuru öksürük yalnızca koronavirüs belirtisi değil, sıradan bir soğuk algınlığı nedeni de olabilir. Peki, Kuru öksürüğe ne iyi gelir? Kuru öksürük nasıl geçer? İşte detaylar...

KURU ÖKSÜRÜĞÜNE NE İYİ GELİR?

Öksürüğe iyi gelen uygulamalar çoğunlukla hastanın kendini daha iyi hissetmesini sağlamayı amaçlar. Bu yöntemler genellikle öksürüğün şiddetini azaltsa bile süresini kısaltmaz. Öksürüğe iyi gelen uygulamalardan bazıları şunları içerir;

Geniz akıntısı nedeniyle ortaya çıkan öksürükte bol sıvı tüketimi akıntının yoğunluğunu azaltarak tahriş edici özelliğini minimum seviyeye indirir. Yine bol sıvı alımı öksürüğün diğer bir nedeni olan kış aylarında mukoza membranlarında gelişebilecek kuruluğu da önler.

Pastiller boğazın arkasını uyuşturarak öksürük refleksini azaltmaya yardım eder.

Sıcak bitki çayları içmek de boğazı yatıştırır.

Bal, boğaz bölgesini kaplayarak tahrişi azaltır ve öksürüğün yatışmasına yardımcı olur.

Sıcak bir duş, burundaki sekresyonları incelterek öksürüğün hafiflemesine katkı sağlar. Sıcak duş hem soğuk algınlığı hem de alerjilerden kaynaklanan öksürükte etkili olabilir.

Kalorifere ıslak havlu koyarak ya da buhar makinesi ile oda havasını nemlendirmek yardımcı olabilir.

Parfümler ve kokulu banyo spreyleri gibi kapalı alan hava kirleticilerinin kullanımından kaçınmak öksürüğün kontrolüne yardım edebilir. Bu tür ajanlar bazı insanlarda kronik sinüs tahrişine neden olarak, sinüslerde aşırı mukus üretimi sonucunda kronik öksürüğe zemin hazırlayabilir.

KURU ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?

Boğaz ağrısı ve öksürük gibi belirtilerin hafifletilmesinde bal katkı sağlayabilir. 2 çay kaşığı bal, ılık su ve limon ile hazırlanan sıcak çay öksürük şikayetinin kontrol altına alınmasında etkili olabilir.

Nane yaprağının sağlığı olumlu yönde etkileyebilecek birçok farklı özelliği vardır. İçinde yer alan menthol türevi maddeler üretilen mukusun parçalanmasına yardımcı olarak solunum yollarında temizleyici etki gösterebilir.

Buharlı duşlar, sıcak çaylar ya da pastil gibi yöntemler size yardımcı olamadığında, öksürüğü hafifletmek için doktorun önerdiği çeşitli ilaçlara kullanılabilir. Tedavide reçete edilebilen ilaçlardan bazıları şunları içerir;