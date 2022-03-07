Kuru Temizlemeci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kuru Temizlemeci maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kuru Temizlemeci pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kuru Temizlemeci nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kuru Temizlemeci olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kuru Temizlemeci Maaşı Ne Kadar? 2022 Kuru Temizlemeci Maaşları

Kuru Temizlemeci maaşı ortalama olarak aylık 6650_TL'dir. En düşük Kuru Temizlemeci maaşı 5350_TL, En yüksek ise 7950_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kuru Temizlemeci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8157.02

Meslek Adı :

Kuru Temizlemeci

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Çamaşırhane Ve Kuru Temizleme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ürünleri cins ve renklerine göre ayırarak, kuru temizleme yöntemi ile temizlenmesine, kolalanmasına, ve ütülenmesine ilişkin işlemleri yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kuru temizlemeci; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kuru temizleme için gelen ürünleri etiketlendirmek,

b) Kuru temizleme işlemine tabi tutulacak ürünleri cins, renk ve leke türlerine göre sınıflandırmak,

c) Ürünlerin üzerindeki lekelere uygulanacak olan uygun çözücüleri belirleyerek uygulamak,

d) Kuru temizleme makinasında ürüne uygun programı seçerek, ürünlerin makinada temizlenmesini sağlamak,

e) Boyanması istenen ürünlerin cinslerine göre boyamak,

f) Kolalama işlemini yapmak,

g) Ürünleri ütüleyip kontrolünü yapmak gerekmesi halinde işlemleri tekrar etmek,

h) Çalışma alanının genel temizliğini yapmak,

ı) Kullandığı makinelerin temizlik, ve bakımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Kuru Temizlemeci maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?