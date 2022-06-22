Kuruçeşme konserleri 2022 | Kuruçeşme Paraf İbrahim Tatlıses, Hakan Altun, Yıldız Tilbe, Volkan Konak, Çakal, Sefo, Nil Karaibrahimgil, Cengiz Kurtoğlu, Ajda Pekkan konserleri, konser bilet fiyatları 2022
Her yıl olduğu gibi bu yıl da ParafCard tarafından düzenlenen Kuruçeşme konserlerine talep fazla oldu. Bu nedenle vatandaşın merak ettiği Kuruçeşme konserleri 2022 | Kuruçeşme Paraf İbrahim Tatlıses, Hakan Altun, Yıldız Tilbe, Volkan Konak, Çakal, Sefo, Nil Karaibrahimgil, Cengiz Kurtoğlu, Ajda Pekkan konserleri, konser bileti fiyatları 2022 sorularını sizin için derledik...
Yaz geldi, konser sezonu açıldı. Sıcak havaların tadını müzik ile çıkaranlar, konser etkinliklerine rağbeti artırdı. Her yıl ParafCard tarafından düzenlenen Kuruçeşme konser etkinleri bu yılda fazla talep gördü. Sevdiği sanatçıları canlı dinlemek isteyen, yakından görmek isteyen herkes, internet sitesi üzerinden satılan biletleri satın alarak konser alanına akın etti. Henüz gitmeyenler ve gitmek istenler için, sıkça sordukları Kuruçeşme konserleri 2022 | Kuruçeşme Paraf İbrahim Tatlıses, Hakan Altun, Yıldız Tilbe, Volkan Konak, Çakal, Sefo, Nil Karaibrahimgil, Cengiz Kurtoğlu, Ajda Pekkan konserleri, sorularını sizin için derledik...
KURUÇEŞME KONSERLERİ 2022
Poll Production tarafından ParafCard sponsorluğunda düzenlenen Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, müzikseverler için bu sene de düzenleniyor. Türkiye'nin en sevilen sanatçılarıyla beraber düzenlenen ve harika bir manzara eşliğinde müzik ziyafeti yaşatan Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nin 17 Eylül'e kadar açıklanan etkinlik takvimini sizin için hazırladık.
22 Haziran 2022 - İbrahim Tatlıses-Kadınlar Matinesi
23 Haziran 2022 - Rafet El Roman & Aşkın Nur Yengi
24 Haziran 2022 - Volkan Konak
25 Haziran 2022 - Hakan Altun
26 Haziran 2022 - Serdar Ortaç
27 Haziran 2022 - Çakal & Reckol
28 Haziran 2022 - Sefo
29 Haziran 2022 - Ceza
30 Haziran 2022 - Uzi & Heijan & Muti
01 Temmuz 2022 - Serdar Ortaç
02 Temmuz 2022 - Serdar Ortaç
03 Temmuz 2022 - Yıldız Tilbe
04 Temmuz 2022 - Zerrin Özer
06 Temmuz 2022 - Hakan Altun
07 Temmuz 2022 - Muazzez Ersoy
15 Temmuz 2022 - Sami Özer Tasavvuf ve Şiir Gecesi
16 Temmuz 2022 - Fatih Kısaparmak
17 Temmuz 2022 - Şimdi 90'lar – Yeşim Salkım - Eda & Metin Özülkü – Ferda Anıl Yarkın
18 Temmuz 2022 - Fatih Erkoç - Kerem Görsev
19 Temmuz 2022 - Berkay
20 Temmuz 2022 - Ajda Pekkan
21 Temmuz 2022 - Cengiz Kurtoğlu - Ümit Besen
22 Temmuz 2022 - Selami Şahin - Burcu Güneş
23 Temmuz 2022 - İbrahim Tatlıses
24 Temmuz 2022 - Nükhet Duru
25 Temmuz 2022 - Ferhat Göçer
26 Temmuz 2022 - Zekeriya Ünlü Sıra Gecesi
27 Temmuz 2022 - Nazan Öncel
28 Temmuz 2022 - Ebru Yaşar
29 Temmuz 2022 - Zara
15 Eylül 2022 - Birsen Tezer & Hüsnü Arkan
16 Eylül 2022 - Sabahat Akkiraz & Hüseyin Turan & İsmail Altunsaray & Ender Balkır
17 Eylül 2022 - Mazhar Alanson
KONSER BİLETİ FİYATLARI 2022
Oturma düzenine göre değişen bilet fiyatları ortalama 200-700 TL arasında değişmektedir.