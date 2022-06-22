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  3. Kuruçeşme konserleri 2022 | Kuruçeşme Paraf İbrahim Tatlıses, Hakan Altun, Yıldız Tilbe, Volkan Konak, Çakal, Sefo, Nil Karaibrahimgil, Cengiz Kurtoğlu, Ajda Pekkan konserleri, konser bilet fiyatları 2022

Kuruçeşme konserleri 2022 | Kuruçeşme Paraf İbrahim Tatlıses, Hakan Altun, Yıldız Tilbe, Volkan Konak, Çakal, Sefo, Nil Karaibrahimgil, Cengiz Kurtoğlu, Ajda Pekkan konserleri, konser bilet fiyatları 2022

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ParafCard tarafından düzenlenen Kuruçeşme konserlerine talep fazla oldu. Bu nedenle vatandaşın merak ettiği Kuruçeşme konserleri 2022 | Kuruçeşme Paraf İbrahim Tatlıses, Hakan Altun, Yıldız Tilbe, Volkan Konak, Çakal, Sefo, Nil Karaibrahimgil, Cengiz Kurtoğlu, Ajda Pekkan konserleri, konser bileti fiyatları 2022 sorularını sizin için derledik...

Kuruçeşme konserleri 2022 | Kuruçeşme Paraf İbrahim Tatlıses, Hakan Altun, Yıldız Tilbe, Volkan Konak, Çakal, Sefo, Nil Karaibrahimgil, Cengiz Kurtoğlu, Ajda Pekkan konserleri, konser bilet fiyatları 2022

Yaz geldi, konser sezonu açıldı. Sıcak havaların tadını müzik ile çıkaranlar, konser etkinliklerine rağbeti artırdı. Her yıl ParafCard tarafından düzenlenen Kuruçeşme konser etkinleri bu yılda fazla talep gördü. Sevdiği sanatçıları canlı dinlemek isteyen, yakından görmek isteyen herkes, internet sitesi üzerinden satılan biletleri satın alarak konser alanına akın etti. Henüz gitmeyenler ve gitmek istenler için, sıkça sordukları Kuruçeşme konserleri 2022 | Kuruçeşme Paraf İbrahim Tatlıses, Hakan Altun, Yıldız Tilbe, Volkan Konak, Çakal, Sefo, Nil Karaibrahimgil, Cengiz Kurtoğlu, Ajda Pekkan konserleri, sorularını sizin için derledik...

Kuruçeşme konserleri 2022 | Kuruçeşme Paraf İbrahim Tatlıses, Hakan Altun, Yıldız Tilbe, Volkan Konak, Çakal, Sefo, Nil Karaibrahimgil, Cengiz Kurtoğlu, Ajda Pekkan konserleri, konser bilet fiyatları 2022

KURUÇEŞME KONSERLERİ 2022

Poll Production tarafından ParafCard sponsorluğunda düzenlenen Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, müzikseverler için bu sene de düzenleniyor. Türkiye'nin en sevilen sanatçılarıyla beraber düzenlenen ve harika bir manzara eşliğinde müzik ziyafeti yaşatan Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nin 17 Eylül'e kadar açıklanan etkinlik takvimini sizin için hazırladık.
22 Haziran 2022 - İbrahim Tatlıses-Kadınlar Matinesi 

23 Haziran 2022 - Rafet El Roman & Aşkın Nur Yengi

24 Haziran 2022 - Volkan Konak

25 Haziran 2022 - Hakan Altun

26 Haziran 2022 - Serdar Ortaç

27 Haziran 2022 - Çakal & Reckol

28 Haziran 2022 - Sefo

29 Haziran 2022 - Ceza

30 Haziran 2022 - Uzi & Heijan & Muti

01 Temmuz 2022 - Serdar Ortaç

02 Temmuz 2022 - Serdar Ortaç

03 Temmuz 2022 - Yıldız Tilbe

04 Temmuz 2022 - Zerrin Özer

06 Temmuz 2022 - Hakan Altun

07 Temmuz 2022 - Muazzez Ersoy

15 Temmuz 2022 - Sami Özer Tasavvuf ve Şiir Gecesi

16 Temmuz 2022 - Fatih Kısaparmak

17 Temmuz 2022 - Şimdi 90'lar – Yeşim Salkım - Eda & Metin Özülkü – Ferda Anıl Yarkın

18 Temmuz 2022 - Fatih Erkoç - Kerem Görsev

19 Temmuz 2022 - Berkay

20 Temmuz 2022 - Ajda Pekkan

21 Temmuz 2022 - Cengiz Kurtoğlu - Ümit Besen

22 Temmuz 2022 - Selami Şahin - Burcu Güneş

23 Temmuz 2022 - İbrahim Tatlıses

24 Temmuz 2022 - Nükhet Duru

25 Temmuz 2022 - Ferhat Göçer

26 Temmuz 2022 - Zekeriya Ünlü Sıra Gecesi

27 Temmuz 2022 - Nazan Öncel

28 Temmuz 2022 - Ebru Yaşar

29 Temmuz 2022 - Zara

15 Eylül 2022 - Birsen Tezer & Hüsnü Arkan

16 Eylül 2022 - Sabahat Akkiraz & Hüseyin Turan & İsmail Altunsaray & Ender Balkır

17 Eylül 2022 - Mazhar Alanson

Kuruçeşme konserleri 2022 | Kuruçeşme Paraf İbrahim Tatlıses, Hakan Altun, Yıldız Tilbe, Volkan Konak, Çakal, Sefo, Nil Karaibrahimgil, Cengiz Kurtoğlu, Ajda Pekkan konserleri, konser bilet fiyatları 2022

KONSER BİLETİ FİYATLARI 2022  

Oturma düzenine göre değişen bilet fiyatları ortalama 200-700 TL arasında değişmektedir.

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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