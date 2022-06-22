Kuruçeşme konserleri 2022 Paraf İbrahim Tatlıses, Hakan Altun, Yıldız Tilbe, Volkan Konak, Çakal, Sefo, Nil Karaibrahimgil, Cengiz Kurtoğlu, Ajda Pekkan konser bilet fiyatları 2022

Yaz geldi, konser sezonu açıldı. Sıcak havaların tadını müzik ile çıkaranlar, konser etkinliklerine rağbeti artırdı. Her yıl ParafCard tarafından düzenlenen Kuruçeşme konser etkinleri bu yılda fazla talep gördü. Sevdiği sanatçıları canlı dinlemek isteyen, yakından görmek isteyen herkes, internet sitesi üzerinden satılan biletleri satın alarak konser alanına akın etti. Henüz gitmeyenler ve gitmek istenler için, sıkça sordukları Kuruçeşme konserleri 2022 | Kuruçeşme Paraf İbrahim Tatlıses, Hakan Altun, Yıldız Tilbe, Volkan Konak, Çakal, Sefo, Nil Karaibrahimgil, Cengiz Kurtoğlu, Ajda Pekkan konserleri, sorularını sizin için derledik...

KURUÇEŞME KONSERLERİ 2022

Poll Production tarafından ParafCard sponsorluğunda düzenlenen Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, müzikseverler için bu sene de düzenleniyor. Türkiye'nin en sevilen sanatçılarıyla beraber düzenlenen ve harika bir manzara eşliğinde müzik ziyafeti yaşatan Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nin 17 Eylül'e kadar açıklanan etkinlik takvimini sizin için hazırladık.

22 Haziran 2022 - İbrahim Tatlıses-Kadınlar Matinesi



23 Haziran 2022 - Rafet El Roman & Aşkın Nur Yengi



24 Haziran 2022 - Volkan Konak



25 Haziran 2022 - Hakan Altun



26 Haziran 2022 - Serdar Ortaç



27 Haziran 2022 - Çakal & Reckol



28 Haziran 2022 - Sefo



29 Haziran 2022 - Ceza



30 Haziran 2022 - Uzi & Heijan & Muti



01 Temmuz 2022 - Serdar Ortaç



02 Temmuz 2022 - Serdar Ortaç



03 Temmuz 2022 - Yıldız Tilbe



04 Temmuz 2022 - Zerrin Özer



06 Temmuz 2022 - Hakan Altun



07 Temmuz 2022 - Muazzez Ersoy



15 Temmuz 2022 - Sami Özer Tasavvuf ve Şiir Gecesi



16 Temmuz 2022 - Fatih Kısaparmak



17 Temmuz 2022 - Şimdi 90'lar – Yeşim Salkım - Eda & Metin Özülkü – Ferda Anıl Yarkın



18 Temmuz 2022 - Fatih Erkoç - Kerem Görsev



19 Temmuz 2022 - Berkay



20 Temmuz 2022 - Ajda Pekkan



21 Temmuz 2022 - Cengiz Kurtoğlu - Ümit Besen



22 Temmuz 2022 - Selami Şahin - Burcu Güneş



23 Temmuz 2022 - İbrahim Tatlıses



24 Temmuz 2022 - Nükhet Duru



25 Temmuz 2022 - Ferhat Göçer



26 Temmuz 2022 - Zekeriya Ünlü Sıra Gecesi



27 Temmuz 2022 - Nazan Öncel



28 Temmuz 2022 - Ebru Yaşar



29 Temmuz 2022 - Zara



15 Eylül 2022 - Birsen Tezer & Hüsnü Arkan



16 Eylül 2022 - Sabahat Akkiraz & Hüseyin Turan & İsmail Altunsaray & Ender Balkır



17 Eylül 2022 - Mazhar Alanson

KONSER BİLETİ FİYATLARI 2022

Oturma düzenine göre değişen bilet fiyatları ortalama 200-700 TL arasında değişmektedir.