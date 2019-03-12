Kuruçeşme tramvay hattına alt geçit geliyor

KOCAELİ(İHA) – Kuruçeşme'ye uzatılacak tramvay hattının Mevlana Kavşağı'ndan Plajyolu'na geçişini sağlayacak alt geçit yapımı için düzenlenen ihaleye 6 firma teklif verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kuruçeşme'ye uzatılacak olan tramvay hattının Mevlana Kavşağı'ndan Plajyolu'na geçişinde kullanılacak alt geçit için ihale açtı. Muhammen bedeli 4 milyon 502 bin TL olan ihaleye 6 firma teklif sundu. İhaleye en düşük teklif 3 milyon 402 bin TL, en yüksek teklifi ise 4 milyon 278 bin TL ile verildi. Alınan tekliflerin ardından yapılacak değerlendirme sonrası kazanan firma açıklanacak.

Öte yandan okullar bölgesindeki Eğitim Kampüsü durağını Plajyolu'na kadar uzatacak hatta geçiş, petrol istasyonunun bulunduğu alanda alt geçit sistemiyle yapılacak. İhaleyi kazanan firma 360 metre yol ve menfez yapımı işini en geç 150 gün içinde tamamlayacak.

Kaynak: İHA