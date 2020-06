Kuruluş Osman 25.bölüm fragmanı | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı

Kuruluş Osman 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un devam niteliğinde çekilen Kuruluş Osman'ın 10 Haziran Çarşamba günü izleyiciyle buluşacak olan yeni bölümünün fragmanı yayınlandı. İşte Kuruluş Osman 25. bölüm fragmanı..

KURULUŞ OSMAN 25. BÖLÜM FRAGMANI

"Türk'ün mezar taşının olduğu yer bizim vatanımızdır!"

Düğün toyuna Sofia tarafından kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, gazaya tüm gücüyle devam ederken, bir süredir mecburi ittifak yaptığı Balgay'la nihayet kozlarını paylaşıyor. Balgay'ın, Kongar üzerinden kendilerine kurduğu tuzakla karşıya kalan Osman Bey ve Alpleri, Balgay'a karşı harekete geçiyor. Hazan Hatun'un gelişi obada dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Balgay'ın uç bölgesindeki hakimiyetini bitirebilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Hazal Hatun'u gelişiyle Kayı Obası'nda dengeler nasıl değişecek?

Kuruluş Osman 24.Bölüm

Kayı Obası’nda yeni bir dönem! Osman Bey, Bala Hatun'la nikahının ardından düğün hazırlıkları yaparken, Kayı Obası'nda sürpriz gelişmeler yaşanacak. Alişar tehlikesini ortadan kaldırıp Dündar'ın gerçekleri öğrenmesini sağlayan Osman Bey; bu bölümde Kayı Obası'nda yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalırken, uç bölgesindeki Moğol baskısını kırmak için mücadeleye girişecek. Osman Bey, Moğollara karşı mücadeleyi nasıl örgütleyecek? Osman Bey, Türkmen obalarından beklediği desteği alabilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Dündar tarafından Alişar'la evlendirilen Aygül'ün akıbeti ne olacak?

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olarak çekilen Kuruluş Osman dizisi izleyiciden tam not almaya devam ediyor. Fenomen dizinin oyuncu kadrosu da sevenleri tarafından araştırılıyor. İşte sevilen dizinin oyuncu kadrosu..

BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR? (OSMAN)

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit 24 Aralık 1984'te İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okudu. Aslen Gazianteplidir.

Kazım İşmen Lisesi'nden mezundur (2001). 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilmiştir. Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başlamıştır. Şu anda ise mankenliği bırakmıştır.

2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir. Buna bağlı olarak da Best Model of The World'e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir. Faruk Saraç, Abbate, Tween ve NetWork gibi markaların defileleri ve yurt dışı fuar defilelerinde görev almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini Eksi 18 dizisinde genç komiser Murat'ı canlandırarak yaşamıştır. Kasım 2007'de sinemalarda gösterime giren Musallat isimli sinema filminde rol almıştır. Yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Zoraki Koca adlı dizide oynamıştır. 2008 yaz aylarında ise Baba Ocağı adlı dizide Güven adlı karakteri canlandırmıştır. Daha sonra Gossip Girl'den esinlenilen Küçük Sırlar adlı dizide Çetin'i canlandırmıştır. 2011-2013 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu karakterini canlandırmıştır. Malkoçoğlu filmi için hazırlıklara başlamıştır. 2013 yılında ise Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan Çalıkuşu dizisinde Kamran rolünü canlandırmıştır. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Fahriye Evcen'le yeniden, bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyaz perdeye dönmüştü. 2015 yılında başlayan ve 2017'de final yapan Kara Sevda dizisinde rol almaktaydı.

Fahriye Evcen ile 29 Haziran 2017 tarihinde, Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen törenle evlendi. Nisan 2019'da oğlu Karan Özçivit dünyaya geldi.

RAGIP SAVAŞ KİMDİR? (DÜNDAR)

24 Ekim 1966, İzmit'te doğmuştur. 1983 yılında İzmit’te amatör olarak sürdürdüğü voleybol hayatını, Eczacıbaşı SK’ne transfer olarak profesyonel olarak sürdürmeye başladı. 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’ne girdi. 1990 yılında yüksek dereceyle mezun oldu ve aynı yıl kurulan Türkiye’nin 3. Ödenekli Tiyatrosu olan Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda profesyonel sanat yaşamına başladı ve genç yaşta bu tiyatronun kurucularından biri olma şansına sahip oldu.

Sanatçının ilk oyunu 1990 yılında Aziz Nesin’in yazdığı Ahmet Gülhan’ın yönettiği “Demokrasi Gemisi”dir. Aynı sezon Nâzım Hikmet’in yazıp Kenan Işık’ın yönettiği “İvan İvanoviç Var mıydı yok muydu?” adlı oyunda başrol alarak Petrof’u oynamış ve oyun Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali’nde 5 ödüle layık görülmüştür.

Ragıp Savaş, Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda birçok tiyatro oyunu ve müzikalde rol almıştır. Dünyanın en önemli tiyatrolarından biri olan Gürcistan Rustaveli Tiyatroları’nın Genel Sanat Yönetmeni ve dünya çapında üne ve başarıya sahip yönetmen Robert Sturua ile Sofoklers’in Antigonesi’nde Kreon rolünü oynamış ve oyun Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali’nde birçok ödül almıştır.

Sanatçı aynı zamanda 1998-2002 yılları arasında Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda Genel Sanat Yönetmeni (Müşfik Kenter) Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

2004 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediye Şehir Tiyatrosu’nun Genel Sanat Yönetmenliği’ne vekaleten atanmıştır, halen bu görevini sürdürmektedir.

2004 yılında sinema kariyerine “Neredesin Firuze” adlı filmle adım atmıştır. Özel televizyon kanallarında da çeşitli dizilerde rol almaktadır.

NURETTİN SÖNMEZ KİMDİR? (BAMSI)

Nurettin Sönmez, 1978 yılında İstanbul'da doğan Eğitimini İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim almıştır. Mavi Kelebekler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, ardından Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam dizisinde oynamıştır. TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde rol almakta ve Bamsı karakterini canlandırmıştır.

SARUHAN HÜNEL KİMDİR?

Saruhan Hünel 1970 yılında İtanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. 7 Ocak doğumlu olan Saruhan Hünel'in annesi Bağdat'tan göçen Arap bir ailenin kızı. Hünel'in babası ise Arnavut göçmeni bir Selanikli. Saruhan Hünel, ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Saruhan Hünel, lisedeki tekstil bölümünü başarıyla tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nü kazandı. Hünel, çeşitli sebeplerden okuluna devam edemedi. Modellik yapmaya başlayan Saruhan Hünel zaman içerisinde dizilerle vatandaşların karşısına çıktı. Emrah ile birlikte oynadığı filmlerle beğeni kazanan Saruhan Hünel'in kardeşi Türk Sanat Müziği Sanatçısı Asluı Hünel'dir..

SAMSA ÇAVUŞ KİMDİR? Samsa Çavuş, Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi'nin silah arkadaşı, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda hizmeti geçmiş şahsiyetlerdendir. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. Osmanlı Devletinde çavuş unvanını kullanan ilk kişidir. Samsa Çavuş, Ertuğrul Gazi ile birlikte, kendisine bağlı aşiret ve obalarla Söğüt'e gelmiş, Osman Gazi zamanında pek çok savaşa katılmıştır. Pelekanon Muharebesi'nde bulunduğu bilinmektedir. İznik ve Sorkun, Mihalıçcık'un fethinde kahramanlıklar göstermiştir. Orhan Gazi, Karatekin kalesini fethedince, muhafızlığına Samsa Çavuş'u tayin etmiştir. Ömrünü daha ziyade Sakarya boyunu tutmakla geçiren Samsa Çavuş, 1330 tarihinden sonra vefat etmiştir. Türbesi Mudurnu yakınlarındaki Hacımusalar köyündedir. İSMAİL HAKKI ÜRÜN KİMDİR? 1976 İstanbul doğumlu olan İsmail Hakkı, sırasıyla Trabzon, Konya, Malezya ve Almanya'da öğrenim gördü. Konya'da yaşadığı süre içerisinde Konya Anadolu Sahnesi'nde aktif olarak tiyatro ile ilgilendi, aynı zamanda profesyonel lisanslı sportif faaliyetlerde bulundu.

ürkiye'nin ilk yerel televizyon kanalı olan KonTV 'nin de kurucu kadrosunda yer aldı, burada beş yıl çalıştı. Eğitimini aldığı uluslararası siyaset biliminin aksine kariyerini oyunculuk üzerine yönlendirdi ve bu alanda yurt dışında dahil olduğu projelerin yanı sıra pek çok ulusal projeye de imza atan İsmail Hakkı, halen çeşitli sinema ve televizyon yapımlarında yer almakta.

İngilizce, Almanca, Arapça, Boşnakça, Rusça ve Malay-Endonezya dilleri olmak üzere altı yabancı dili okuyup yazan ve konuşabilen oyuncu, bir çok dilde de oyunculuk yapmaktadır.

Oyunculuk kariyerine Mihrali dizisiyle başlayan İsmail Hakkı, Mihrali, Bedel, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, Gazi, Geniş Aile, Sakarya Fırat, Bir Yusuf Masalı, Son Çıkış, Kardeş Payı, Milat ve Cesur Yürek dizilerinde rol aldı.

Sevilen oyuncu Recep İvedik, Dinle Neyden, Hür Adam, Sümela'nın Şifresi Temel, Uzun Hikaye, Moskova'nın Şifresi Temel ve Bırakma Beni isimli sinema filmlerinde de oynadı.

AYŞEGÜL GÜNAY DEMİR - ZÖHRE

AYŞEGÜL GÜNAY DEMİR KİMDİR?

Ayşegül Günay Demir, 9 Kasım 1969 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Bugüne kadar birçok sinema filminde ve televizyon dizilerinde rol alan Ayşegül Günay Demir, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Asla Vazgeçmem ve Küçük Kadınlar gibi dizilerle tanınıyor.

Son olarak Kuruluş Osman dizisinde Zühre karakterine Ayşegül Günay hayat veriyor.