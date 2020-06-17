Kuruluş Osman 27. bölüm fragmanı | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam 26. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölümde Bizans-Moğol ittifakının planını boşa çıkararak Kayı Obası'na yapılan baskını engelleyen Osman Bey, büyük kapışmada yoldaşlarının yaralanmasına şahit olurken; Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirerek Sofia'nın zulmüne son vermek için harekete geçecek. Kuruluş Osman 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 27. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

KURULUŞ OSMAN 27. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman 27. yeni bölüm fragmanı bu akşam yayınlanacak 26. bölümün ardından ekranlara gelecek. Yayınlandığında haberimizden 27. bölüm fragmanını izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 26. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

26'ıncı bölümünde; Kayı Obası'ndaki büyük savaşın sonunda Sofia kaçıyor, Osman Bey hedefine nifak yuvası Kulucahisar Kalesi'ni ve Sofia'yı koyuyor!

Bizans-Moğol ittifakının planını boşa çıkararak Kayı Obası'na yapılan baskını engelleyen Osman Bey, büyük kapışmada yoldaşlarının yaralanmasına şahit olurken; Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirerek Sofia'nın zulmüne son vermek için harekete geçiyor.

Osman Bey, Kulucahisar burçlarına Kayı bayrağını çekebilecek mi? Selcan Hatun, Kayı Obası'ndaki savaştan sağ çıkabilecek mi? Yaralanan Abdurrahman Alp'in akıbeti ne olacak? Ağabeyi Konur'u yaralayan Göktuğ cezalandırılacak mı? Aygül, Hazal Hatun'a neden cephe alıyor? Osman Bey'in elinden kaçan Sofia'nın yeni planı ne olacak? Savaşı kaybeden Moğollar, nasıl bir taktikle geri dönecek?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

BURAK ÖZÇİVİT-OSMAN

NURETTİN SÖNMEZ- BAMSI BEYREK

RAGIP SAVAŞ-DÜNDAR

SARUHAN HÜNEL- ALİŞAR

İSMAİL HAKKI ÜRÜN-SAMSA

AYŞEGÜL GÜNAY DEMİR-ZÖHRE

ALMA TERZİÇ-SOFİA

EMRE BASALAK-GÜNDÜZ

ABDÜL SÜSLER-KALONOZ

EREN HACISALİHOĞLU-BATUR

ÖZGE TÖRER-BALA HATUN

BUSE ARSLAN DENİZ-AYGÜL

ASLIHAN KARALAR-BURÇİN

UĞUR ASLAN-NİZAMEDDİN

AÇELYA ÖZCAN-AYŞE HATUN

YİĞİT UÇAN-BORAN

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman’dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren “aşk” oldu…

Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını “aşkla” gördü.

Gücünü kılıcından değil, “aşktan” aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını “aşkla” verdi.

72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş’un adı oldu…

Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, “ilahi aşkla” kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisinin seti İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor.