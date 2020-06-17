Kuruluş Osman 27. bölüm fragmanı | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı
Kuruluş Osman bu akşam 26. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Sofia'nın zulmüne karşı harekete geçen Osman Bey'in başına neler geleceği merak ediliyor. Peki yeni bölümün ardından 27. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam 26. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölümde Bizans-Moğol ittifakının planını boşa çıkararak Kayı Obası'na yapılan baskını engelleyen Osman Bey, büyük kapışmada yoldaşlarının yaralanmasına şahit olurken; Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirerek Sofia'nın zulmüne son vermek için harekete geçecek. Kuruluş Osman 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 27. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
KURULUŞ OSMAN 27. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Kuruluş Osman 27. yeni bölüm fragmanı bu akşam yayınlanacak 26. bölümün ardından ekranlara gelecek. Yayınlandığında haberimizden 27. bölüm fragmanını izleyebilirsiniz.
KURULUŞ OSMAN 26. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
26'ıncı bölümünde; Kayı Obası'ndaki büyük savaşın sonunda Sofia kaçıyor, Osman Bey hedefine nifak yuvası Kulucahisar Kalesi'ni ve Sofia'yı koyuyor!
Bizans-Moğol ittifakının planını boşa çıkararak Kayı Obası'na yapılan baskını engelleyen Osman Bey, büyük kapışmada yoldaşlarının yaralanmasına şahit olurken; Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirerek Sofia'nın zulmüne son vermek için harekete geçiyor.
Osman Bey, Kulucahisar burçlarına Kayı bayrağını çekebilecek mi? Selcan Hatun, Kayı Obası'ndaki savaştan sağ çıkabilecek mi? Yaralanan Abdurrahman Alp'in akıbeti ne olacak? Ağabeyi Konur'u yaralayan Göktuğ cezalandırılacak mı? Aygül, Hazal Hatun'a neden cephe alıyor? Osman Bey'in elinden kaçan Sofia'nın yeni planı ne olacak? Savaşı kaybeden Moğollar, nasıl bir taktikle geri dönecek?
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE
KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?
BURAK ÖZÇİVİT-OSMAN
NURETTİN SÖNMEZ- BAMSI BEYREK
RAGIP SAVAŞ-DÜNDAR
SARUHAN HÜNEL- ALİŞAR
İSMAİL HAKKI ÜRÜN-SAMSA
AYŞEGÜL GÜNAY DEMİR-ZÖHRE
ALMA TERZİÇ-SOFİA
EMRE BASALAK-GÜNDÜZ
ABDÜL SÜSLER-KALONOZ
EREN HACISALİHOĞLU-BATUR
ÖZGE TÖRER-BALA HATUN
BUSE ARSLAN DENİZ-AYGÜL
ASLIHAN KARALAR-BURÇİN
UĞUR ASLAN-NİZAMEDDİN
AÇELYA ÖZCAN-AYŞE HATUN
YİĞİT UÇAN-BORAN
KURULUŞ OSMAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?
O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman’dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren “aşk” oldu…
Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını “aşkla” gördü.
Gücünü kılıcından değil, “aşktan” aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını “aşkla” verdi.
72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş’un adı oldu…
Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, “ilahi aşkla” kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.
KURULUŞ OSMAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Kuruluş Osman dizisinin seti İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor.
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