Kuruluş Osman 30. bölüm fragmanı yayınlandı | Alp başlığı kimin olacak?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Kuruluş Osman 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Aya Nikola, yeni bir ordu kurma planını açıklayıp Kudüs'ün kapılarından tekrardan geçmeyi hedeflerken Ertuğrul Gazi ise Alp başlığının sahibinin hangi isim olarak seçtiğine yönelik tarihi bir açıklamada bulunuyor.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 30. Bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN'IN KONUSU

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Burak Özçivit-Osman

Saruhan Hünel-Alişar

İsmail Hakkı Ürün-Samsa

Özge Törer-Bala Hatun

Abdül Süsler-Kalanoz

Ragıp Savaş-Dündar

Alma Terziç-İsodora

Ayşegül Günay Demir-Zöhre

Nurettin Sönmez-Bamsı

Seda Yıldız-Şeyh Edebali

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