Kuruluş Osman 31. bölüm fragmanı yayınlandı | Savcı Bey'e Osman Bey engeli!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Kuruluş Osman 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Ertuğrul Bey'in Geyhatu'yu durdurmak için oğlu Savcı Bey'e görev verdiğini gören Osman, babasına "Ben ne ettim baba da senin gönlünden böyle düştüm" diyor. Osman'ın Savcı Bey ile münakaşası ise heyecanı arttırıyor.