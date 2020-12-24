Kuruluş Osman 40. bölüm fragmanı yayınlandı | Obada seçim zamanı!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Kuruluş Osman 40. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda obada Ertuğrul Bey'in ölümünün ardından yerine geçecek bey seçimi yapılıyor. Osman Bey'in "Böyle bir beylik seçimi olmaz. Ben böyle kazanılmış bir beyliği asla kabul etmem" sözleri diziye damga vuruyor.