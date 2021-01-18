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Kuruluş Osman 42. bölüm fragmanı yayınlandı! | Osman Bey'in ikinci eşi kim olacak?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Kuruluş Osman 42. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Osman Bey bir yandan Söğüt'e gelecekleri sırada Flatyos ve adamları tarafından katledilen Türk beylerinin intikamını alırken bir yandan da babasının vasiyetini yerine getirmek için ikinci evliliğini yapacağını Bala Hatun'a söylüyor

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 42. Bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN'IN KONUSU 

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.

Kuruluş Osman 42. bölüm fragmanı yayınlandı! | Osman Bey'in ikinci eşi kim olacak?

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Burak Özçivit-Osman

Saruhan Hünel-Alişar

İsmail Hakkı Ürün-Samsa

Özge Törer-Bala Hatun

Abdül Süsler-Kalanoz

Ragıp Savaş-Dündar

Alma Terziç-İsodora

Ayşegül Günay Demir-Zöhre

Nurettin Sönmez-Bamsı

Seda Yıldız-Şeyh Edebali

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18 Ocak 2021 Pazartesi 13:06
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