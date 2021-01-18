Kuruluş Osman 42. bölüm fragmanı yayınlandı! | Osman Bey'in ikinci eşi kim olacak?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Kuruluş Osman 42. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Osman Bey bir yandan Söğüt'e gelecekleri sırada Flatyos ve adamları tarafından katledilen Türk beylerinin intikamını alırken bir yandan da babasının vasiyetini yerine getirmek için ikinci evliliğini yapacağını Bala Hatun'a söylüyor