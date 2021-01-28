Kuruluş Osman 44. bölüm fragmanı yayınlandı! | Osman Bey'den yeğeni için savaşa giriyor!
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 44. Bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.
KURULUŞ OSMAN'IN KONUSU
Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.
KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI
Burak Özçivit-Osman
Saruhan Hünel-Alişar
İsmail Hakkı Ürün-Samsa
Özge Törer-Bala Hatun
Abdül Süsler-Kalanoz
Ragıp Savaş-Dündar
Alma Terziç-İsodora
Ayşegül Günay Demir-Zöhre
Nurettin Sönmez-Bamsı
Seda Yıldız-Şeyh Edebali
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