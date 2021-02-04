Kuruluş Osman 45. bölüm fragmanı yayınlandı! | Nikola'nın hain planı devreye giriyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Kuruluş Osman 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Nikola, Dündar ve Targun'la Osman'ı yenmek için yeni bir plan yaparken Bamsı ise girdiği savaşta sırtından bıçaklanıyor.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 45. Bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN'IN KONUSU

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Burak Özçivit-Osman

Saruhan Hünel-Alişar

İsmail Hakkı Ürün-Samsa

Özge Törer-Bala Hatun

Abdül Süsler-Kalanoz

Ragıp Savaş-Dündar

Alma Terziç-İsodora

Ayşegül Günay Demir-Zöhre

Nurettin Sönmez-Bamsı

Seda Yıldız-Şeyh Edebali

Masumlar Apartmanı'nda çalan Sezen Aksu şarkısı ile Naci 'Affet' dedi!

Alev Alev 13. bölüm fragmanı yayınlandı! | Çiçek'ten Ali'ye büyük sürpriz!

Hekimoğlu 36. bölüm fragmanı yayınlandı! | Hekimoğlu'nun zor kararı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 50. bölüm fragmanı yayınlandı! | Nahide doğuruyor!