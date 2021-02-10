Kuruluş Osman 45. bölüm full izle | Kuruluş Osman son bölüm izle ATV Youtube... Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer'in birlikte oynadığı Kuruluş Osman dizisi bu akşam ATV ekranlarında! Diziyi kaçırmadan canlı izlemek için ATV linki, son bölüm tekrar izlemek için ise Youtube linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 45. YENİ BÖLÜM VE 44. BÖLÜM TEKRAR LİNKİ

Bozdağ Film imzalı, yönetmeliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih ve kurgu türündeki dizi Kuruluş Osman yeni bölüm ve tekrar bölüm izleme linkleri şöyle;

KURULUŞ OSMAN 45.BÖLÜM FULL İZLE (ATV)

44. BÖLÜM FULL İZLE TEKRAR (YOUTUBE)

İşte 45. bölüm fragmanı;

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Savcı Bey’in sürpriz hamlesi!

Osman Bey’in kararı ile obadan sürülen Göktuğ ve Targun, intikam için Bizans’la ittifak yapar ve güçlerini Flatyos’la birleştirir. Dündar Bey, Nikola ile görüşmek üzere bir kez daha İnegöl Kalesi’nin yolunu tutarken, çaresiz kalan Lena, Bayhoca’yı geri alabilmek için Flatyos’tan yardım ister. Savcı Bey’in oğlunu kurtarmak için yaptığı hamle pahalıya mal olurken; tüm cephelerde baskı altında kalan Osman Bey, Nikola’yı hiç beklemediği bir yerden vurmak üzere herkesi şaşırtacak bir strateji kurar.

Göktuğ ve Targun intikam peşinde…

Osman Bey, Bayhoca’ya karşılık Kulucahisar Kalesi’ni teslim edecek mi? Savcı Bey, oğlunu kurtarmak için nasıl bir plan yapacak? Nikola, Dündar Bey’e nasıl bir vaatte bulunacak? Göktuğ ve Targun’un hedefi ne? Lena Hatun’un Flatyos’tan yardım talebinin sonuçları ne olacak? Bala Hatun, Osman Bey için bulduğu yeni eş adayını nasıl bir sınava tabi tutacak?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı.

Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman’dı…

Karanlığın içinde ona yol gösteren “aşk” oldu…

Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını “aşkla” gördü.

Gücünü kılıcından değil, “aşktan” aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını “aşkla” verdi.

72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş’un adı oldu…

Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, “ilahi aşkla” kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.