Kuruluş Osman 47. bölüm fragmanı yayınlandı! | Malhun Hatun, Osman Bey'i etkiliyor!
Herkes tarafından ilgiyle izlenen Kuruluş Osman 47. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Osman Bey'in iskan planları Nikola'nın eline geçerken Malhun Hatun'un Osman Bey'e ''Pişman olmayacaksın Osman Bey!'' sözleri diziye damga vurur.
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18 Şubat 2021 Perşembe 15:40
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