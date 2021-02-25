Kuruluş Osman 48. bölüm fragmanı yayınlandı! | Osman Bey, tuzaktan kurtulmaya çalışıyor!
Herkes tarafından ilgiyle izlenen Kuruluş Osman 48. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Flatyos, Osman'ın etrafını kuşatıp onu alt etmeye çalışırken Dündar ise bey olma isteğini dile getiriyor. Osman Bey'in ise "İhanetin gölgesi pusatın şavkı ile biçilir!" sözü diziye damga vuruyor.
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25 Şubat 2021 Perşembe 11:16
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