Kuruluş Osman 55. bölüm fragmanı yayınlandı! | Osman Bey, Togay'a karşı harekete geçiyor!
Herkes tarafından ilgiyle izlenen Kuruluş Osman 55. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Osman Bey kendisine sığınanları korumak için elinden geleni yaparken ''Türk'e dokunanların başına neler geleceğini Togay'a da gösterme vakti gelmiştir!'' sözü ise fragmana damga vuruyor.
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15 Nisan 2021 Perşembe 16:43
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