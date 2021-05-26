Kuruluş Osman 60. bölüm canlı izle | ATV Kuruluş Osman 60. bölüm izle

ATV ekranlarında çarşamba günleri yayınlanan dizi Kuruluş Osman 60. bölümle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi izlemek isteyenler için Kuruluş Osman 60. bölüm canlı izle | ATV Kuruluş Osman 60. bölüm izleme linklerine haberimizde yer verdik...

KURULUŞ OSMAN 60. BÖLÜM CANLI İZLE | ATV KURULUŞ OSMAN 60. BÖLÜM İZLE

Osman Bey ve Malhun Hatun'un evliliği için Kayı Obası'nda düğün toyu kurulur. Uç bölgesinin Türk beylerinin de katıldığı görkemli bir düğün yapılırken, Bala Hatun bu evliliğe olur vermesine rağmen acısını içine atmaya çalışır. Mevsimin gelmesi ile düğün toyu ertesinde Kayı obasının Domaniç yaylasına göçmesine karar verilir. Mevsimin gelmesi ile düğün toyu ertesinde Kayı obasının Domaniç yaylasına göçmesine karar verilir. Osman Bey, Söğüt'teki işlerini halletmek üzere geride kalırken, göç katarın yola çıktıktan bir süre sonra Togay yönetimindeki Moğolların saldırısına uğrar. Katarın güvenliğinden sorumlu Bamsı Bey, Togay tarafından ağır biçimde yaralanır. Saldırıyı haber alan Osman Bey ve alpleri Moğol saldırısını püskürtmek için harekete geçer.

KURULUŞ OSMAN 60. BÖLÜM CANLI İZLE

ATV KURULUŞ OSMAN 60. BÖLÜM İZLE