Çarşamba akşamları ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisi yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizden Kuruluş Osman 61. bölüm full, tek parça izle | ATV Kuruluş Osman 61. bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

KURULUŞ OSMAN 61. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ATV KURULUŞ OSMAN 61. BÖLÜM CANLI İZLE

Bamsı Bey'in şehit düşmesinin ardından, Osman Bey, Togay'dan intikam almak için and içer. Osman Bey'i can evinden vurduğunun farkında olan Togay ise Nikola ile ittifakını geliştirip Kayılara son darbeyi vurmak için büyük bir ordu kurar.

Moğol kampına yaptığı baskınla Togay'a darbe indiren Osman Bey, Togay'ı bulmak için tüm imkanlarını seferber eder. Nikola'dan aldığı askerlerle ordusunu büyüten Togay ise cenk meydanında Osman Bey'e ve alplerinin karşısına dikilir.

Osman Bey, birleşik Bizans-Moğol ordusunu mağlup edebilecek mi? Osman Bey, Bamsı Bey'in intikamını almak için nasıl bir oyun kuracak? Nikola ve Togay'ın güçlerini birleştirmesi uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Kayı Obası'nda Bala Hatun ve Malhun Hatun arasında neler yaşanacak? Vali Yargıcı'nın emrine karşı gelen Togay, ne planlıyor?

KURULUŞ OSMAN 61. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ATV KURULUŞ OSMAN 61. BÖLÜM CANLI İZLE