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Kuruluş Osman 62. bölüm full, tek parça izle | ATV Kuruluş Osman 62. bölüm canlı izle

ATV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Kuruluş Osman 62. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kuruluş Osman 62. bölüm full, tek parça izle | ATV Kuruluş Osman 62. bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

Kuruluş Osman 62. bölüm full, tek parça izle | ATV Kuruluş Osman 62. bölüm canlı izle

Çarşamba günlerinin vazgeçilmez dizisi Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümüyle ATV ekranında izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi ilk bölümden itibaren kaçırmadan izleyen seyirciler haberimizde Kuruluş Osman 62. bölüm full, tek parça izle | ATV Kuruluş Osman 62. bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir...

KURULUŞ OSMAN 62. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ATV KURULUŞ OSMAN 62. BÖLÜM CANLI İZLE

Dizinin 62'nci bölümünde Osman Bey, kurduğu oyunla eline geçirdiği ve Söğüt'e getirdiği Togay'ın cezasını keserek Bamsı Bey'in intikamını alır. Togay'ın elinden kaçırılıp infaz edilmesi ise Moğol Valisi Yargıcı'nın tepkisini çeker. Vali Yargıcı, gönderdiği elçi vasıtasıyla Kayı Obası'nın üç yıllık vergisini üç gün içinde ödemesini talep ederek Osman Bey'i zor durumda bırakır.

İnegöl Kalesi'ne giderek Nikola ile görüşen Moğol elçisi, Osman Bey'e karşı savaşında kendisini destekleme sözü verir. Nikola, Moğollardan gelecek altınlarla dev bir ordu kurmayı planlarken; Osman Bey bu ittifakı bozmak için harekete geçer. Malhun Hatun'un verdiği müjde ise Osman Bey'i sevince boğar.

Malhun Hatun'un Osman Bey'e müjdesi ne? Osman Bey'in Togay'ın cezasını kesmesi uç bölgesindeki dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Moğolların vergi talebine ne yanıt verecek? Moğol valisinin destek sözü verdiği Nikola, nasıl bir strateji benimseyecek? Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakını bozabilecek mi? Bala Hatun, Malhun Hatun'un müjdesini nasıl karşılayacak? Kayı Obası, Moğol tehdidine karşı nasıl önlem alacak?

KURULUŞ OSMAN 62. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

 ATV KURULUŞ OSMAN 62. BÖLÜM CANLI İZLE

Kuruluş Osman 62. bölüm full, tek parça izle | ATV Kuruluş Osman 62. bölüm canlı izleKuruluş Osman 62. bölüm full, tek parça izle | ATV Kuruluş Osman 62. bölüm canlı izle

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