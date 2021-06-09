2021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1073900902021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1073900892021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1060708072021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1060512282021 Pamukkale Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1086901602021 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108190133Kuruluş Osman 62. bölüm full, tek parça izle |Kuruluş Osman son bölüm izle2021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1003710622021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100351676SON DAKİKA! Andımız kararının gerekçesi açıklandı: Yasa, Milli Eğitim Bakanlığına takdir hakkı tanıyor!
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Kuruluş Osman 62. bölüm full, tek parça izle |Kuruluş Osman son bölüm izle

Kuruluş Osman 62. bölüm full, tek parça izle |Kuruluş Osman son bölüm izle

ATV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Kuruluş Osman 62. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kesintisiz izlemek isteyenler için haberimizde Kuruluş Osman 62. bölüm full, tek parça izle |Kuruluş Osman son bölüm izle linklerine yer verdik...

Kuruluş Osman 62. bölüm full, tek parça izle |Kuruluş Osman son bölüm izle

Çarşamba günlerinin vazgeçilmez dizisi Kuruluş Osman geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ATV ekranında izleyici karşısına çıktı. Diziyi ilk bölümden itibaren kaçırmadan izleyen seyirciler haberimizde Kuruluş Osman 62. bölüm full, tek parça izle |Kuruluş Osman son bölüm izle linklerine ulaşabilir...

KURULUŞ OSMAN 62. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM CANLI İZLE

Dizinin 62'nci bölümünde Osman Bey, kurduğu oyunla eline geçirdiği ve Söğüt'e getirdiği Togay'ın cezasını keserek Bamsı Bey'in intikamını alır. Togay'ın elinden kaçırılıp infaz edilmesi ise Moğol Valisi Yargıcı'nın tepkisini çeker. Vali Yargıcı, gönderdiği elçi vasıtasıyla Kayı Obası'nın üç yıllık vergisini üç gün içinde ödemesini talep ederek Osman Bey'i zor durumda bırakır.

İnegöl Kalesi'ne giderek Nikola ile görüşen Moğol elçisi, Osman Bey'e karşı savaşında kendisini destekleme sözü verir. Nikola, Moğollardan gelecek altınlarla dev bir ordu kurmayı planlarken; Osman Bey bu ittifakı bozmak için harekete geçer. Malhun Hatun'un verdiği müjde ise Osman Bey'i sevince boğar.

Malhun Hatun'un Osman Bey'e müjdesi ne? Osman Bey'in Togay'ın cezasını kesmesi uç bölgesindeki dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Moğolların vergi talebine ne yanıt verecek? Moğol valisinin destek sözü verdiği Nikola, nasıl bir strateji benimseyecek? Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakını bozabilecek mi? Bala Hatun, Malhun Hatun'un müjdesini nasıl karşılayacak? Kayı Obası, Moğol tehdidine karşı nasıl önlem alacak?

KURULUŞ OSMAN 62. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

 ATV KURULUŞ OSMAN 62. BÖLÜM İZLE

Kuruluş Osman 62. bölüm full, tek parça izle |Kuruluş Osman son bölüm izleKuruluş Osman 62. bölüm full, tek parça izle |Kuruluş Osman son bölüm izle

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT