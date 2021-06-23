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Kuruluş Osman 64. bölüm sezon finali full, tek parça izle | ATV Kuruluş Osman sezon finali canlı izle

Atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir ilgiyle izlenen dizi Kuruluş Osman heyecan dolu 64. bölümüyle sezona ara veriyor. Dizinin sezon finalini kaçırmak istemeyenler için Kuruluş Osman 64. bölüm sezon finali full, tek parça izle | ATV Kuruluş Osman sezon finali canlı izle linklerine haberimizde yer verdik...

Kuruluş Osman 64. bölüm sezon finali full, tek parça izle | ATV Kuruluş Osman sezon finali canlı izle

Sevilen dizi Kuruluş Osman 64. bölümüyle sezona ara veriyor. Dizinin heyecan dolu bölümünü kaçırmak istemeyenler haberimizde bulunan Kuruluş Osman 64. bölüm sezon finali full, tek parça izle | ATV Kuruluş Osman sezon finali canlı izle linklerinden ulaşabilir. İyi seyirler...

KURULUŞ OSMAN 64. BÖLÜM SEZON FİNALİ FULL, TEK PARÇA İZLE | ATV KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİ CANLI İZLE 

Dukas ve ordusunun uç bölgesine gelişiyle kaçınılmaz hale gelen büyük savaş öncesinde Osman Bey, Türkmen beylerinin desteğini arkasına almıştır ve Selçuklu Sultanı Mesud'un söz verdiği gibi ordusuyla gelmesini beklemektedir.

Diğer yanda Dukas ve Nikola, uç bölgesindeki Türk varlığını tümüyle bitireceğini düşündükleri büyük muharebe öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlamıştır.

Bölge tekfularının askerlerinin Dukas'ın birliklerine katılması ile Bizans ordusu devasa boyutlara ulaşır.

Büyük savaş öncesi Osman Bey, düşmanın mühimmat koluna yaptığı baskın ile dengeleri değiştirmeyi planlarken, Nikola'nın obadaki ajanı Zoe ise haince planını uygulamaya koyarak Malhun Hatun'u hedef alır.

Büyük savaş günü gelip çattığında Konya'dan gelen bir haber tüm dengeleri değiştirecektir...

Osman Bey, Malhun Hatun'dan beklediği müjdeyi alır ve hasretle beklediği evladını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşar.

KURULUŞ OSMAN 64. BÖLÜM SEZON FİNALİ FULL, TEK PARÇA İZLE

 ATV KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİ CANLI İZLE 

Kuruluş Osman 64. bölüm sezon finali full, tek parça izle | ATV Kuruluş Osman sezon finali canlı izleKuruluş Osman 64. bölüm sezon finali full, tek parça izle | ATV Kuruluş Osman sezon finali canlı izle

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